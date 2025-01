Mireasa, sezon 4. Raluca le-a răspuns celor care au speculat că ar fi făcut întrerupere de sarcină: „Nu aveți idee cât m-a durut”

Raluca, fosta concurentă a sezonului 4, a explicat ce s-a întâmpla cu sarcina sa, după ce au existat mai multe voci care au speculat că ar fi renunțat de bună voie la copil.

Raluca a explicat că sarcina i s-a oprit din evoluție și că a suferit cumplit precizând că nu ar fi pus niciodată problema unei întreruperi de sarcină.

„Este adevărat că am pierdut sarcina. Sarcina mea s-a oprit din evoluție la 7 săptămâni. Cum au putut unii oameni să creadă că eu aș fi putut să fac vreodată avort? Nu există așa ceva. Nu aveți idee cât de tare m-a afectat pierderea copilului. Nu aveți idee ce mult m-a durut. Este foarte-foarte greu. Mai ales că eu deja începusem să am o conexiune cu copilașul ăla. Niciodată nu s-ar fi pus problema de așa ceva. Indiferent de orice greutăți aș fi întâmpinat în viață niciodată nu aș fi decurs la acest gest”, a povestit Raluca într-un live pe TikTok.

Raluca Șaulescu a vorbit despre sarcina pierdută

Raluca și Ion s-au întros din Germania în România, dar în locuri separate pentru că s-au despărțit. Chiar dacă nu mai este împreună cu Ion, Raluca recunoaște că acesta i-a fost alături în clipele dificile.

„Ion a fost alături de mine în perioada aia, indiferent că noi nu am fost în relații foarte bune. Nu ne-am mai înțeles foarte bine, dar a fost alături de mine până la capăt, pentru că nu a fost doar copilul meu, a fost și copilul lui”, a mai spus Raluca.

Fostul concurent al sezonului 4 Mireasa a precizat că el și soția sa nu mai sunt bine împreună de ceva timp și nu au reușit să-și mai repare relația.

Cei doi au anunțat în direct la Mireasa că tânăra era însărcinată, iar la scurt timp după aceea, Raluca a anunțat că a pierdut sarcina.

„Totul bine la mine. Nu există noi. Sunt eu și ea. Dar nu noi. Am încercat, tot nu ne-am înțeles, tot nu a fost ok, gata! Îmi văd de viața mea în continuare! Nu mai putem împreună! Nu știu unde e Raluca… Tot ce pot să spun despre relația asta e că nu ne-am mai înțeles de când am șters eu pozele. Am tot încercat să facem să meargă, nu a mers! Cu copilul, nu vreau să vorbesc nimic de treaba cu copilul că mă seacă și mă sparge”, a spus Ion Șaulescu.

