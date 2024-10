Mireasa, sezon 5. Cât a crescut Selina, fiica lui Sese și a Giovanei. Cei doi sunt discreți de când au devenit părinți a doua oară

Sese și Giovana sunt discreți în privința vieții lor personale și publică rar imagini în meidul online. Recent, câștigătoarea sezonului 5 Mireasa a postat fotografie cu Selina, iar fanii au fost bucuroși să o vadă pe micuță.

Giovana a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie cu fiica ei, la volnul unei mașini de copii. Atât Sese cât și Giovana se bucură de timpul petrecut alături de fiica lor, dar și de băiețelul lor care are aproape 4 luni. Hurrem Selina are un an și 4 luni.

Cât a crescut Hurrem Selina Seserman, fiica lui Sese și a Giovanei

Sese și Giovana sunt discreți și se afișează rar în mediul online, așa că fiecare detaliu din viața lor împrătășit în online îi bucură și le atrage atenția celor care i-au urmărit și i-au susținut în cadrul sezonului 5 Mireasa.

Sese și Giovana au devenit părinți pentru a doua oară pe 25 iunie 2024. Câștigătorii sezonului 5 Mireasa sunt în culmea fericirii. „Pe 25.06.2024 familia noastră frumoasă s-a mărit cu un îngeraș de băiat pe numele lui Ares. Adevarata bogăție sunt copiii, iar noi suntem mândri de cei doi îngerași ai noștri.Te iubesc mult, soția mea puternică, pentru că mi-ai oferit aceasta bogăție. Vă pupam si va îmbrățișăm, familia Seserman”, este mesajului publicat de Sese pe rețelele sociale.

Hurrem Selina Seserman are un frățior mai mic pe nume Ares. Între cei doi frați este o diferență de vârstă de un an și o lună, fata fiind născută pe 22 mai 2023 și băiatul pe 25 iunie 2024.

Giovana a declarat că Sese i-a fost de mare ajutor cu Selina și se bazează pe el și în creșterea lui Ares.

„Nu cred că aș fi putut fără el să mă descurc. Apreciez femeile care își cresc singure copiii. Mi se pare obositor. Făr el nu cred că aș fi putut. Și acum urmează al doilea. El oricum a mai tuns și alte persoane, doar că nu pe bani. Cu marele premiu încă n-am făcut nimic. Îi avem tot acolo și tot o să mai strângem. Eu vreau să ne luăm casă și avem nevoie de mai mulți bani”, a spus Giovana.

Sese și Giovana, câștigătorii sezonului 5 Mireasa, trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Cei doi s-au îndrăgostit unul de celălalt în casa show-ului matrimonial, iar acum au devenit părinți pentru a doua oară.

Recent, Sese și Giovana au împlinit 2 ani de căsnicie. „În urmă cu 2 ani ne-am unit destinele ,am devenit un întreg și o familie. În acești ani mi-ai oferit 2 copii frumoși, sănătoși și multe clipe frumoase împreună. Te iubesc pentru felul tau special de a fi și mai ales pentru că ești o MAMA în adevăratul cuvânt. Cu ocazia acestei zile vreau să îți spun că TE IUBESC foarte mult si in următorii ani să fim la fel iubitori,veseli și sănătoși .Va iubesc pe toți trei Giovi. Hürrem și Ares”, i-a transmis Sese Giovanei în ziua în care au împlinit 2 ani de căsnicie.