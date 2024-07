Mireasa, sezon 5. Ce se întâmplă cu Sese și Giovana după ce au devenit a doua oară părinți. Fostul concurent a dat noi declarații

După două săptămâni în care n-a publicat nimic pe rețelele sociale, Sese a făcut declarații despre fiul său și al Giovanei. Ares s-a născut pe 25 iunie, nașterea a fost naturală, iar Giovana se simte bine, recuperarea fiind mai rapidă decât la fetiță, a transmis câștigătorul sezonului 5 Mireasa.

Sese a oferit declarații pentru Spynews după primele două săptămâni de la nașterea băiatului său și al Giovanei. Câștigătorul sezonului 5 Mireasa a povestit cum au ales numele pentru băiat și cum se simte Giovana. Sese a dat vești bune atât despre fiul său, cât și despre soția sa.

„Suntem în formulă completă! Au sosit acasă, au stat doar 3 zile în spital. A născut natural, totul este bine. Giovi se simte bine, recuperarea a fost mai rapidă față de la Hurri. Bebe e bine, a avut 2990 grame, tot 50 de centimetri, exact ca Hurrem, totul e bine. Îl cheamă Ares. Stăteam cu Giovi și ceea ce-i plăcea ei nu-mi plăcea mie, nu ajungeam la un numitor comun, ne uitam așa pe la nume și l-am găsit, am văzut semnificația lui, am văzut și într-un serial. Am zis hai să o punem pe Hurrem să-i aleagă numele, am făcut trei bilețele cu nume și fetița a ales tot Ares și așa a rămas. Ares mi-a plăcut și mie, dar și lui Giovi”, a povestit Sese.

Sese a mărturisit că Hurrem, sora lui Ares, este foarte protectoare și curioasă în ceea ce-l privește pe bebeluș, iar Giovana îi dă voie să-l țină în brațe.

„Acasă când a venit tot zicea că bebe, e foarte protectoare așa, Giovi tot i-l dă în brațe să-l pupe, să-l țină așa în brațe, dar așa puțin. Acum ea e fetiță mare, se dă singură jos din pat, merge singură. Încă nu ne-am gândit la botez, dar trebuie să ne gândim să vedem, o să-l facem tot așa ca la Hurrem, să aibă vreo trei luni bebelușul. E foarte frumos, am pereche, am băiat și fată, am cea mai mare comoară din lume. E puțin greu, dar noi ne descurcăm, e altceva când unul stă cu un copil, altul cu celălalt, ne împărțim activitățile în casă”, ne-a mai povestit Sese pentru Spynews.ro.

Sese și Giovana au devenit părinți pentru a doua oară, pe 25 iunie 2024. Câștigătorii sezonului 5 Mireasa sunt în culmea fericirii.

„Pe 25.06.2024 familia noastră frumoasă s-a mărit cu un îngeraș de băiat pe numele lui Ares. Adevarata bogăție sunt copiii, iar noi suntem mândri de cei doi îngerași ai noștri.Te iubesc mult, soția mea puternică, pentru că mi-ai oferit aceasta bogăție. Vă pupam si va îmbrățișăm, familia Seserman”, este mesajului publicat de Sese pe rețelele sociale.

Hurrem Selina Seserman are un frățior mai mic pe nume Ares. Între cei doi frați este o diferență de vârstă de un an și o lună, fata fiind născută pe 22 mai 2023 și băiatul pe 25 iunie 2024.

