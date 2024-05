Mireasa, sezon 5. Alina, ipostază înduioșătoare alături de fiul ei. Cât de mult a crescut Heracles și cum s-a lăsat pozat

Un membru din familia Alinei a publicat o imagine înduioșătoare cu tânăra și băiețelul ei pe rețelele sociale. Postarea femeii a atras rapid atenția oamenilor din mediul online. Iată cât de mult a crescut Heracles, fiul celor doi concurenți Mireasa, sezonul 5.

La scurt timp de la botezul micuțului Heracles, o persoană importantă din viața Alinei a publicat o imagine înduioșătoare în care apare băiețelul celor doi concurenți Mireasa. Fiul lui Valentin s-a lăsat pozat într-o ipostaze de-a dreptul adorabilă alături de mama lui.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, Alina și soțul ei și-au creștinat fiul. Aceștia au organizat un botez de excepție, unde au avut aproape familia și cei mai buni prieteni. Printre invitați s-au numărat chiar și doi foști concurenți de la Mireasa: Perneș și Sabrina.

Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns. Locația pe care și-au ales-o a fost superbă, având chiar și o piscină. Alina și Valentin s-au bucurat din plin de fiecare moment trăit la botezul micuțului lor de duminică, 26 mai 2024.

Cât de mult a crescut Heracles, fiul Alinei și al lui Valentin de la Mireasa, sezonul 5

Pe data de 18 ianuarie 2024, foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa a trăit cele mai frumoase momente din viața lor. Aceasta a fost data la care au devenit părinți pentru prima oară, venind pe lume fiul lor.

De când a apărut în viața lor Heracles, cei doi nu mai petrec atât de mult timp în mediul online. Activitatea Alinei de pe contul de Instagram s-a redus semnificativ după ce și-a intrat în rolul de mămică.

Mai mult, Valentin și soția lui au preferat să nu posteze prea multe imagini de la botezul băiețelului lor. La aproape o săptămână de la evenimentul discret, un membru din familia Alinei a decis să posteze o fotografie emoționantă cu micuțul Heracles.

În imagine apare și fosta concurentă din sezonul 5 Mireasa. De asemenea, expresia facială a băiețelului a „topit” inimile prietenilor virtuali. Acesta a fost pozat în timp ce zâmbea și privea spre camera de fotografiat.

De asemenea, femeia a mai distribuit pe contul de Instagram și o poză cu Heracles stând în cărucior.

„Heracles, cel mai frumușel nepoţel🥰🥰🥰”, a scris ea.

„O frumusețe”, i-a comentat cineva la postare.

Ce semnificație are numele ales de Alina și Valentin pentru fiul lor

Deși au fost criticați dur pentru numele băiețelului lor, Alina și Valentin au mărturisit că în spatele acestei alegeri se află o semnificație aparte.

„Heracles Iosua. Hearcles este un nume pe care Valentin l-a ales încă din casa Mireasa și vine de la Hercules, de la putere și Iosua este un nume biblic. Am zis să aibă și un nume din biblie”, a dezvăluit concurenta Mireasa, sezonul 5, la Antena Stars.

„Am făcut și casă și copilaș. De toate. Noi amândoi suntem două pietre tari, am mai avut discuții aprinse, dar nu am fost niciodată în situația asta (n.r. în pragul despărțirii). Alina e cea mai tare mămică, cea mai grijulie, e o mămică frumoasă, are grijă și de copil și de mine. Caracterul ei e cel mai frumos”, a completat-o Valentin pe soția lui.