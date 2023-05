Mireasa, sezon 5. Ce semnificație are numele Hurrem, ales de Giovana și de Sese pentru fiica lor

Sese a povestit pentru Spynews.ro că Giovana a născut natural, iar fetița a avut 3180 de grame și a obținut nota 9 la naștere. Sese a mai spus că cei apropiați consideră că fetița seamănă cu el.

„Nu mai pot de drag, abia aștept să vină acasă, nu am stare. Am pregătit totul, camera, cărucior, acum trebuie numai să vină acasă. Am ales numele pentru fetiță Hurrem Selina, acest nume l-am ales încă de când eram la emisiune. Toată lumea spune că micuța e Seserman în picioare, că seamănă cu mine. O să încercăm să nu publicăm imagini cu chipul fetiței, mai ales acum când e mică. Eu accept orice, dar totul până la capitol. Nu accept ca cineva să vorbească urât, nu înțeleg de ce sunt hateri când e vorba de copil”, a spus Sese pentru Spynews.ro.

Ce semnificație are Hurrem, numele ales de Giovana și Sese pentru fiica lor

Sese a spus că Giovana a ales un prenume turcesc pentru fiica lor, pentru că se uita la un serial turcesc în urmă cu câștiva ani și i-a plăcut foarte mult acel nume.

Hurrem a fost soția sultanului Otoman, Suleiman Legiuitorul. Hürrem înseamnă în limba turcă „nostimă, veselă” și i s-a spus astfel datorită simțului umorului care o făcea atrăgătoare.

Numele de Selina, al doilea prenume al fiicei Giovanei, este de origine greacă și înseamnă lună.

După ce a anunțat că fiica sa se va numi Hurrem, au existat voci critice din partea susținătorilor. Unii au considerat că un nume românesc ar fi fost mai potrivit. În același timp, alți susținători au fost încântați când au aflat despre numele inedit al fiicei foștilor concurneți ai sezonului 5 Mireasa.

„Cea mai frumoasă zi din viața noastră. Pe 22.05.2023 a venit să își întâlnească părinții, fetița noastră frumoasa și sănătoasă. Am cele mai frumoase și puternice fete, sunt foarte mândru de ele. Vă iubesc mult, fetele mele!

Cum a început povestea de dragoste dintre Giovana și Sese

Încă din prima clipă, Giovana a știut că Sese este alesul. Inițial, ea nu a vrut să spună cine este băiatul pe care îl place. Asta a lăsat loc de interpretări pentru că mamele și fetele au considerat că Aron este băiatul pe care fata îl place. Nu a fost așa, era vorba despre Sese și Giovana și-a arătat clar intențiile.

De cealaltă parte, Sese a fost mai reținut și a așteptat să cunoască tinerele din casa Mireasa. În cele din urmă a făcut două alegeri: Giovana și Nora. La început a fost mai apropiat de Nora și asta nu i-a picat deloc bine celei care avea să îi devină soție.

Giovana i-a atras atenția de câteva ori și Sese a simțit cât de mult îl place. A decis să dea o șansă poveștii lor și așa a început viața lor împreună. De-a lungul parcursului competițional, Giovana și Sese au format un cuplu armonios. Nu au lipsit certurile, mai ales cele cauzate de gelozia celor doi parteneri, însă ușor-ușor s-au echilibrat și au ajuns să știe cum să gestioneze aceste momente.