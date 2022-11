Mireasa, sezon 5. Giovana și Sese, apariție înduioșătoare în prag de sărbători. Cum s-au pozat cei doi

Căsnicia lui Sese și a Giovanei merge ca pe roate, cel puțin asta se poate observa din imaginile publicate pe rețelele sociale. Cei doi sunt discreți în privința vieții lor persoanele și publică rar imagini în mediul online, însă de fiecare dată când postează ceva reușesc să-i bucure pe fanii show-ului matrimonial.

Sese și Giovana, o nouă apariție care a surprins fanii. Cum s-au afișat cei doi câștigători ai sezonului 5 de Mireasa

Recent, Giovana și Sese au avut o ieșire de familie prilej cu care s-au fotografiat lângă un brad împodobit.

Alături de Sese și Giovana au fost și sora lui Sese, Cristina, dar și nepoțica acestuia, semn că Giovana se înțelege bine cu cumnata sa.

Sese a publicat pe contul său de Instagram imaginile în care apare alături de soția sa, spre încântarea fanilor.

Sese și Giovana au demonstrat că se iubesc, iar în Finala Mireasa sezon 5 au emoționat pe toată lumea câștigând marele premiu. Povestea lor de dragoste continuă dincolo de luminile reflectoarelor. Cei doi au ales să meargă unul lângă celălalt pe cărarea iubirii, după ce, în Finala show-ului matrimonial ei au spus ”DA” în fața ofițerului de stare civilă, care i-a declarat soț și soție.

Sese și Giovana, dezvăluiri necunoscute despre stadiul căsniciei lor

Sese și Giovana au intrat live pe rețelele de socializare și au dezvăluit care sunt planurile lor de viitor. Aceștia s-au mutat împreună în chirie și par să se simtă foarte bine și să fie fericiți.

„Ce să facem, stăm în casă că plouă. Avem 3 luni de logodnă. Ne-am găsit chirie. E foarte bine, suntem doar noi doi. Nu ne mai trage nimeni la răspundere, suntem mai liniștiți cu cățeii noștri. Ieri am făcut un grătar, am sărbătorit ziua de azi. Și mama Giovanei a împlinit un an de la nuntă și am mâncat împreună, apoi ceva dulce. Copii când? dacă ar fi ca la programare la dentist, i-as lua acum, dar nu e așa”, a spus Sese pe live.

În Finala Mireasa, trei cupluri s-au căsătorit, lucru care a emoționat și bucurat o țară întreagă! Alina și Valentin, Sabrina și Perneș, Giovana și Sese și-au construit poveștile de dragoste până în ultima clipă a sezonului din acest an. Potrivit tradiției, telespectatorii au decis cine merită premiul cel mare în valoare de 40.000 de Euro, iar cei din urmă l-au revendicat!