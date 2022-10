Mireasa, sezon 5. Giovana și Sese, anunț înduioșător pentru fani: „E o zi norocoasă pentru noi” Ce li s-a întâmplat

Giovana a publicat pe rețelele sociale un videolip în care Sese apare ținând în brațe o pisicuță, despre care tânăra a povestit că a adoptat-o.

Giovana și Sese au adoptat o pisicuță de-a dreptul adorabilă, iar susținătorii cuplului au fost mai mult decât încântați să vadă gestul tinerilor.

Giovana și Sese au adoptat o pisicuță

„Astăzi, o zi norocoasă pentru noi! Am fost cu copiii la plimbare și Luna a găsit din nou un pisic, când l-am văzut am murit… odată de dragul lui și odată de gândul ca exista așa oamenii care aruncă atâtea suflete fără sa le pese o secundă.. în fine, de-aia nu prea sunt eu curioasă de oameni .. Vă dorim o seară liniștita și vă transmitem fericirea noastră !! Loveee!!”, a transmis Giovana pe rețelele sociale.

Sese și Giovana, dezvăluiri necunoscute despre stadiul căsniciei lor

Sese și Giovana au intrat live pe rețelele de socializare și au dezvăluit care sunt planurile lor de viitor. Aceștia s-au mutat împreună în chirie și par să se simtă foarte bine și să fie fericiți.

„Ce să facem, stăm în casă că plouă. Avem 3 luni de logodnă. Ne-am găsit chirie. E foarte bine, suntem doar noi doi. Nu ne mai trage nimeni la răspundere, suntem mai liniștiți cu cățeii noștri. Ieri am făcut un grătar, am sărbătorit ziua de azi. Și mama Giovanei a împlinit un an de la nuntă și am mâncat împreună, apoi ceva dulce. Copii când? dacă ar fi ca la programare la dentist, i-as lua acum, dar nu e așa”, a spus Sese pe live.