Mireasa sezonul 3. Maria Roman și Liviu Olteanu, față în față după divorț. Care este adevăratul motiv al despărțirii

Maria Roman și Liviu Olteanu au fost puși față în față, după ce au divorțat. Câștigătorii sezonului 3 Mireasa au trăit o frumoasă poveste de dragoste și s-au căsătorit în Finala show-ului matrimonial, însă neînțelegerile și-au pus amprenta asupra căsniciei lor.

La începutul lunii noiembrie a anului trecut, tânăra a dat de veste prietenilor virtuali că relația ei cu Liviu a ajuns la final. Aceștia au avut mai multe apariții televizate prin intermediul cărora au vorbit despre motivul real a divorțului.

Luni, pe data de 29 august, câștigătorii sezonului 3 Mireasa au pășit în platoul Mireasa - Capriciile Iubirii pentru a răspunde la alte curiozități. Tensiunile și replicile dure dintre cei doi nu au întârziat să apară.

Maria Roman și Liviu Olteanu au vorbit despre adevăratul motiv al divorțului, la Mireasa - Capriciile Iubirii. Părerile celor doi sunt total diferite

În timp ce Liviu Olteanu susținea faptul că relația cu fosta lui soție nu a mai funcționat din cauza neînțelegerilor, Maria era de o altă părere. Aceasta a dezvăluit faptul că fostul concurent al sezonului 3 Mireasa își dorea mai mult libertate, nu o familie.

„Nu ne-am înțeles, asta a fost tot! Poate ea are alt motiv, eu am motivele mele și sunt bine întemeiate. Nu ne-am înțeles, nu putem conviețui. Am ales fiecare calea lui și e foarte ok așa.”, a mărturisit Liviu Olteanu la Antena Stars.

„Nu ne-am înțeles pentru că aveam principii de viața diferite. Eu nu puteam să accept unele lucruri. Pentru mine era prea mult. Eu trăgeam spre familie, el spre libertate.”, a spus Maria Roman despre adevăratul motiv al divorțului de fostul soț.

„Ok, dacă ea are părerea asta, eu accept.”, a mai adăugat Liviu Olteanu, vizibil deranjat de mărturisirile tinerei.

Întrebată despre ce a simțit atunci când s-a așezat lângă fostul soț pe canapea, Maria Roman a dezvăluit că acest lucru i-a creat un disconfort: „Ce-i surprinzător este că mi se pare un străin și atât.”

Fosta concurentă a sezonului 3 nu a venit singură la Mireasa - Capriciile Iubirii, ci însoțită de actualul său iubit. Bărbatul a urmărit intervenția televizată a iubitei sale din culisele emisiunii.

De asemenea, Maria Roman a făcut o comparație între fostul soț și noul iubit: ”Este total opusul lui Liviu. E omul care îmi oferă liniște, cu el mă simt ca într-o familie chiar dacă nu formăm încă una. Asta nu mi-a oferit Liviu.”.

Sese și Liviu Olteanu, replici acide în direct la Mireasa - Capriciile Iubirii

Sese, Giovana, Liviu și Maria au fost invitați la Mireasa - Capriciile Iubirii. Cei patru au povestit despre ultimele noutăți din viața lor, însă situațiile tensionate dintre ei nu s-au lăsat prea mult așteptate.

Fostul concurent al sezonului 3 și fosta concurentă a sezonului 5 au avut mai multe schimburi de replici în pauza de publicitate, ce l-au făcut pe Sese să intervină. Tânăra i-a spus lui Liviu că nu ar sta lângă el nici măcar o secundă.

„Ești un frustrat care nu acceptă o părere. (...) Te dai mielușel, înainte nu erai așa”, i-a spus Sese.