Mireasa sezon 6, 1 decembrie 2022. George a suprins-o pe Adina cu un buchet imens de trandafiri. Cum a reacționat fata

Adina s-a fâstâcit și a fost vizibil emoționată când George i-a oferit un buchet de 100 de trandafiri, la 2 luni de când ea a povestit că nu a primit niciodată o astfel de surpriză.

După ce George i-a dăruit Adinei cel mai mare buchet pe care l-a primit în viața ei, cei doi au mers la târgul de răciun, unde au avut gesturi de apropiere. George a mărturisit că-și dorește să o facă pe Adina să se îndrăgostească de el.

„Sunt emoționată pentru că nu am mai ieșit, sau pentru că am fost cu George. Nu știu sigur. Nu am fost obișnuită să-mi poarte cineva de grijă”, a spus Adina.

Citește și: Mireasa sezon 6. Adina a primit o scrisoare neașteptată de la verișoara cu care nu a mai vorbit de 5 ani. Cum a reacționat

George către Adina: „Vreau să te fac să te îndrăgostești”

„M-am simțit foarte bine la târgul de Crăciun, mai ales în prezența Adinei. Îmi pare rău că nu am făcut mai mulți pași către ea de când am început să o simpatizez. Vreau să o fac să se îndrăgostească și mi-a confirmat că sunt pe drumul cel bun”, a spus George

„Nu pot să neg că George ar putea însemna mai mult pentru mine. George este un bărbat în toată firea”, a mai spus Adina.

În emisia live de pe 1 decembrie 2022 de Mireasa, Adina și George au spus că și-au simțit lipsa reciproc cât timp ușile au fost închise.

„Nu mă așteptam să țină cont de ce-i zisesem eu în urmă cu 2 luni. E prima dată când nu mai exclud ceva între noi doi. E atent cu mine, ține cont de ce zic eu”, a spus Adina.

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. (exceptând perioada 28 noiembrie- 1 decembrie 2022, când show-ul se vede doar de la 14:00 la 16:00)

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

Citește și: Mireasa sezon 6, 4 noiembrie 2022. Simona Gherghe le-a cerut fetelor să părăsească platoul. Care a fost motivul

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", a spus Simona Gherghe la începutul sezonului 6.

Marea finală a sezonului 6 se va desfășura pe data de 23 decembrie 2022.