Mireasa sezon 6, 11 octombrie 2022. Reacția lui Andrei când Inga a spus că vrea să-l vadă cum luptă pentru ea

Inga nu era tristă din cauza despărțirii, reacția lui Andrei a făcut-o să nu aibă regrete. Ea se aștepta ca tânărul să fie mai apropiat de ea, să simtă că-și dorește prezența ei.

”Mă așteptam la niște gesturi bărbătești. Nu să dea vina pe mine, că eu nu am văzut, că eu nu am înțeles. Putea să vină și azi, dacă eu am zis gata, el nu își asumă greșeala. El nu a înțeles ce am vrut eu.”, a spus Inga în baie, când stătea de vorbă cu Miruna.

Reacția lui Andrei când Inga a spus că vrea să-l vadă cum luptă pentru ea

”Am vorbit și în pauza trecută, pe terasă, eu aș mai lupta.”, a zis Andrei în emisia live. Inga a spus că nu se poate pronunța și că totul depinde de concurent.

”Am avut timp de gândit. Nu este neapărat orgoliu... Am tot simțit, mereu când o văd mi se rupe sufletul când vin în platou și mă uit la ea. Mă gândesc că dacă ea a zis, așa am înțeles... că punem stop. Eu am greșit, da. Am realizat și eu acum. Lupt. Mă mai lasă să mai fierb puțin”, a zis Andrei.

Întrebat dacă va lupta și el pentru Roxana, Paul a declarat că e nevoit să lupte cu Adina pentru relația lui. ”Îndrăgosteala ne trece. Ei îi trece repede”, a mai zis nepotul doamnei Ecaterina.

