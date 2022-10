Mireasa sezon 6, 11 octombrie 2022. Paul și Roxana s-au despărțit în pauza de publicitate

Paul spune că Roxana l-a anunțat că vrea să se despartă de el. Decizia fetei vine după petrecerea de sâmbătă, când ea nu a convins-o pe Adina să oprească petrecerea, ba din contră. Ea i-a spus că nu o interesează petrecerea, cu toate că lui Paul i-a recunoscut că îi pare rău că nu va mai petrece timp cu el.

Paul și Roxana nu mai formează un cuplu

În emisia din 11 octombrie 2022, Simona Gherghe i-a întrebat pe cei doi ce se petrece între ei. Paul a încercat să explice faptul că nu mai formează un cuplu cu Roxana.

Ruptura a fost inițiată de concurentă, deranjată fiind de afirmațiile făcute de Paul la adresa prietenei ei, Adina, dar și din cauza nepăsării iubitului ei.

”I-am spus... ieri mi-a spus... doamne, mă doare și capul. Ieri mi-a spus că 50% părerea mea contează, 50 contează a Adinei”, a zis Paul.

Citește și: Mireasa sezon 6, 11 octombrie 2022. Raluca și Gabriela s-au certat din nou. Și doamna Adriana a intervenit

Roxana a pus punct relației cu tânărul de la Mireasa sezon 6. ”M-am săturat. O ține tot timpul cu Adina. Ne încurcăm unul pe altul. Te-am încurcat degeaba. Nu vreau să te mai încurc”, a spus fata.

Zilele trecute, Roxana a punctat că nu îi place relația pe care o au în acest moment. Paul i-a replicat atunci că se oftică pentru faptul că se ceartă din nimicuri.

Concurenta voia să știe dacă el simte mai mult sau e doar atracție fizică: ”Ieri după gală am fost foarte gânditoare, mă gândeam la despărțire. Asta am vrut să comunic mai mult cu tine. Le-am zis că nu sunt ok, vreau să se deschidă ușile să știu asta și asta. Vreau să știu dacă ne vom comporta cum e normal”.

Paul i-a promis că va încerca să fie în alt fel și că o înțelege: ”Încerc să te iubesc. Noi dacă nu ne mai certăm, inevitabil va apărea asta. Cu timpul va fi dragostea mai mare”.