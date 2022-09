Mireasa sezon 6, 12 septembrie 2022. Damaris i-a povestit lui Sebaidin că a fost internată într-un spital de psihiatrie

La 19 ani, Damaris a avut o depresie foarte severă. Tratamentul pe care l-a urmat a fost într-o clinică de specialitate, după ce medicul psihiatru i-a spus că nu îl poate urma acasă, Experiența a fost una dură pentru o adolescentă, însă Damaris crede că a ajutat-o foarte mult.

Damaris a fost internată la psihiatrie. Care a fost reacția lui Sebaidin

”Medicul a zis clar, internare. Așteptam ca mami să vină cu mine în salon. Tot nu m-am prins în ce spital sunt. Am intrat și a închis ușa cu cheia. Îți ai seama la ce grav am ajuns. Nu știam unde e baia și am mers la o doamnă să întreb, atunci mi-am dat seama unde sunt. Aveam două codițe și m-a tras de ele, spre ea. Atunci mi-am dat seama unde sunt. Primele 4 zile nu am dormit deloc.”, a povestit Damaris.

Aceasta spune că experiența i-a dat in restart și a învățat-o să nu mai sufere din nimicuri. ”Eu mă bucur că ai putut să te ajuți singură și că ai trecut peste, din moment ce realizezi unele chestii. Dacă tu ești bună, asta nu însemnă că toți sunt ca tine. Nu toți oamenii văd bunătatea la tine. La oamenii cum ești tu, sunteți catalogați prefăcuți, că aveți o mască.”, a zis și Sebaidin, impresionat de povestea concurentei.

Doamna Dorina a apreciat curajul lui Damaris de a povestit totul. Mama lui Sebaidin a subliniat faptul că îi place că a zis adevărul.

”Eu mereu am fost în depresie. De mică am fost în depresie”, a mai afirmat Damaris în live-ul din 12 septembrie 2022. ”Acum sunt bine, din decembrie”, a mai adăugat ea.