Mireasa sezon 6, 19 decembrie 2022. Mirunei i s-a făcut rău în timpul petrecerii burlăcițelor. A ajuns în comă alcoolică la spital

Miruna s-a distrat pe cinste la petrecerea burlăcițelor. Tânăra a consumat alcool, spune ea, și a ajuns în comă alcoolică la spital.

”Nu mâncasem, am mâncat foarte puțin și am zis să dăm shoturi toate, era ultima seară. Din cauză că le-am combinat... am simțit că mă ia foarte tare amețeala, știu clar că am vorbit cu Gabriela. A fost ultimul moment pe care mi l-am amintit.”, a povestit Miruna.

Tensiunea era 8 cu 4 în scădere. ”Din păcate ai ajuns la spital în comă alcoolică. Fata asta ți-a salvat viața. (...) Puteai să faci stop cardiac”, a spus Simona Gherghe în emisia din 19 decembrie 2022.

Nu va mai exista alcool în casa Mireasa de acum înainte

Iubita lui Cosmin susține că a băut doar 4 shoturi și un pahar de vin. Pentru a evita situațiile de acest gen, în casa Mireasa nu va mai exista tărie. Este o măsură luată din acest moment și rămâne valabilă și în următoarele sezoane ale show-ului matrimonial.

În emisia live din 19 decembrie 2022, Miruna, Cosmin și doamna Adriana au urmărit imaginile necenzurate.

”N-aș putea să zic că mă simt confortabil. Poate a exagerat puțin, nu a fost intenția ei să ajungă la spital”, a spus Cosmin. ”Da, chiar putea să se întâmple o tragedie. În viitor nu ar trebui să mai guste dacă reacționează așa.”, a afirmat și doamna Adriana.

