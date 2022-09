Mireasa sezon 6, 21 septembrie 2022. Nehotărârea lui Deni l-a făcut pe Andrei să se reorienteze. Cui i-a oferit flori în live

În casa băieților, Andrei a anunțat că se retrage din cursa pentru inima lui Deni. ”Mai bine mă retrag, să cunoască pe ei doi. Să nu mai stau eu cu stresul ăla”, a zis concurentul.

Cu puțin timp înainte, Andrei afirma că Deni nu place pe nimeni, ci îi păstrează pe băieți pe lângă ea pentru că sunt singuri.

”Referitor la Andrei, am spus că nu mai vorbesc cu el, nu am nimic personal cu el, reacția lui nu mi-a plăcut. Eu am spus de la început că vreau să cunoașteți toate fetele.”, a susținut Deni în live.

Fata a plâns mult în casă și la nervi a spus că nu mai vrea să aibă interacțiuni cu nicio altă persoană din casă. ”Îi las pe ei, vezi cu care te potrivești. Eu sunt aici, poate nu o să mai fiu. E mai ok așa”, a adăugat Andrei în emisia live din 21 septembrie 2022.

Citește și: Mireasa sezon 6. Mătușa Roxanei a intervenit telefonic la Capriciile Iubirii. De ce a plâns iubita lui Paul

Andrei de la Mireasa s-a reorientat. Ce fată vrea să cunoască

Andrei a decis să nu mai aștepte un răspuns din partea lui Deni și s-a reorientat către altă fată. El a întrebat-o în live dacă dorește să se cunoască mai bine și după ce a primit un răspuns afirmativ, Andrei i-a oferit un buchet de flori.

”Ingăi vreau să-i fac o întrebare, chiar dacă suntem în cursa de eliminare. Îmi oferi dreptul de a te cunoaște?! Pot să-i dau și un buchet de flori? Poate nu o să se simtă așa presată”, a zis Andrei.

Inga a declarat că sunt într-o cunoaștere, în ciuda faptului că se află într-o cursă de eliminare.