Mireasa sezon 6, 22 noiembrie 2022. Inga și Andrei au mers la Chișinău în city break. Ce s-a întâmplat acolo

”Sunt extrem de fericită că m-am întors acasă”, a zis Inga în timp ce se plimbau prin Chișinău. Fata s-a bucurat pentru că s-a întors acasă și era convinsă că vor avea o excursie reușită.

”Dacă Andrei m-ar cere în Chișinău, răspunsul ar fi da, dar cu căsătoria mă mai gândesc”, a afirmat tânăra.

Andrei și Inga, întâlnire cu familia fetei

După ce au ajuns la hotel, Inga a primit vizita mamei ei și a surorii: ”Chiar mi-am dorit mult să fie și uite că a venit. M-am bucurat că are ocazia să se cunoască cu Andrei”.

Mama fetei a afirmat că este de acord cu relația lor și că îl place pe Inga. ”Mie mi-a plăcut de cum l-am văzut. Când am văzut că-l cerți și îl dai deoparte. Băiatul e cuminte, liniștit... de care vrei?!”, i-a zis femeia.

Mai târziu, Andrei a mers la mama Ingăi și i-a cerut mâna: ”Aș vrea să o cer de soție. Îmi dați mâna fiicei dumneavoastră?”. ”O dau, eu sunt de acord”, i-a răspuns mama concurentei.

Inga și Andrei s-au logodit la Chișinău

”Inga, știi foarte bine că te iubesc foarte mult. Mai devreme am vorbit cu mama ta și am stabilit în felul următor: Inga, vrei să fii logodnica mea?”, a spus Andrei care a luat microfonul și a vorbit.

Inga a spus ”DA”. ”L-am simțit foarte emoționat, dar zic că eu am fost mult mai emoționată. În sinea mea, îmi doream o cerere în căsătorie. Astfel, m-aș convinge că are sentimente pentru mine. S-a întâmplat la momentul potrivit și cu persoanele potrivite. Momentul în sine ne-a consolidat mai mult relația”, a afirmat fata la testimoniale.

Mai târziu, ei s-au retras în dormitor. Cei doi au afirmat că a fost prima noaptea în care au dormit împreună și s-au bucurat de ea. ”Nu știu la ce oră am adormit”, a declarat Inga.

De ce Andrei a rupt logodna cu Inga la scurt timp

Însă lucrurile au degenerat de aici. Inga: ”Andrei a băut spumant, nu mâncase. După ce ne-am acomodat, am zis să vorbim deschis că avem intimitatea noastră. I-am zis ce m-a deranjat, că nu a fost atent cu mine pe toată perioada drumului: ”Niciodată nu m-am simțit atât de ignorată”, la care el a reacționat urât, să scot inelul, mi-a luat inelul, l-a pus în ghiozdan. Au început cuvinte jignitoare la adresa mea, că mama mea nu avea răbdare să mă dea spre căsătorie, că sunt axată pe bani, păcat de ambalaj că sunt o femeie rea. A fost un moment în care mi-a zis să servim vin, a deschis prima sticlă, a servit câteva pahare, la care mi-a zis: Păi, dacă te căsătorești cu mine... Vrei să-i câștigi? Căsătorește-te cu mine în Finală. Am făcut duș, mă uitam la TV și el mi-a zis: Vorbești cu mine? Ce stai ca muta?”.

După acel moment, Inga a încercat să doarmă. Andrei ar fi părăsit camera și în această perioadă, ea a schimbat programul. Fata spune că a fost certată pentru că a făcut acest lucru. Dimineața, două sticle și jumătate de vin au fost deschise, conform spuselor ei.

”Când era camera pe ea, era fericită. Când se închidea, tot mai avea câte o supărare. Noi ne-am strâns la o masă, să mâncăm după filmări. După cerere a căzut, s-a julit, era supărată. De asta am crezut că era supărată și nu mă lăsa să mă apropii de ea. La masă, era o nepoată care îi administra facebook-ul și instagramul. Era interesată cine o caută, ea i-a zis că pretendenți. S-a făcut liniște, a luat-o pe nepoată de mână și au ieșit afară. La hotel, nu vorbea. A ieșit din baie, direct cu nervi pe mine, că ea nu vrea un bărbat ca mine, că nu am stat aproape de ea pe drum. Am luat foc, i-am spus că nu merita inelul.”, a zis Andrei.

Inga a afirmat că iubitul ei minte. ”Ce ușor te scoți, specific ție.”

Concurentul a afirmat că Inga i-a propus să rămână împreună în casa Mireasa și după să se despartă. El susține că fata a insistat să-i dea inelul, deși el a dorit să-l înapoieze după cearta lor.

”Nu cred că mi-aș mai dori să încerc cu omul ăsta.”, a zis Inga la testimoniale. Cei doi nu mai formează un cuplu.