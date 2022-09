Mireasa sezon 6, 22 septembrie 2022. Valentin și Gabriela s-au sărutat. Cei doi formează un cuplu

Gabriela și Valentin au împărțit casa băieților cu George, care a decis să se întoarcă singur în camera lui pentru a se odihni.

”Eram cumva aproape adormit. Am venit în casa fetelor și am mers în spate, nu cumva să luăm amendă. Tocmai, când eram la 3, 2, 1 am zis să mă întorc înapoi în casă. M-am culcat”, a zis și George, care s-a întors de bună voie în camera lui.

Gabriela și Valentin formează al treilea cuplu din casa Mireasa

„Da, normal”, a spus Valentin când Simona Gherghe i-a întrebat dacă formează un cuplu. ”Da”, a zis și Gabriela. Cei doi s-au sărutat și formează cel de al treilea cuplu din casa Mireasa sezonul 6.

Gabriela și Valentin spun că nu au premeditat și că sărutul a venit natural. Ba mai mult, s-ar fi sărutat și mai devreme, când gestul nu a putut fi surprins de camere.

”În ambele situații am făcut ce am simțit. Credeam că avem 10 secunde ca să ne vedem.”, a zis Gabriela.

De cealaltă parte, Valentin a înțeles ce se întâmpla la miezul nopții și a profitat pentru a petrece noaptea cu cea care a devenit iubita sa.

”Primul sărut a fost pe 21 septembrie”, a spus Gabriela, care a dezvăluit că au avut un prim sărut în pauza de publicitate, ascuns de stâlp. Mai multe imagini în materialul video de mai sus.