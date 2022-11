Mireasa sezon 6, 24 noiembrie 2022. Inga și Andrei, discuție lămuritoare. Ce au vorbit despre episodul de la hotel

După ce s-a aflat de evenimentele de la hotel, Inga și Andrei au purtat o discuție despre acuzațiile pe care și le aduc.

Concurenta spune că el a consumat alcool și s-a transformat, iar Andrei afirmă că Inga a refuzat să comunice cu el. Logodna ar fi fost ruptă chiar de băiat și au decis să se prefacă la propunerea tinerei.

Citește și: Mireasa sezon 6. Mama lui Andrei, prima reacție după ce băiatul s-a logodit și a rupt logodna cu Inga. Ce a avut de spus

Inga și Andrei, discuție lămuritoare

După ce ambii au vorbit cu doamna Laura, Andrei a făcut pași spre Inga. Concurentul a mers în casa fetelor și a mamelor. Acolo, Inga stătea la masă cu ceilalți concurenți și nu a părut încântată de inițiativa lui. Totuși, a dat curs și au mers în livingul băieților.

”Vreau să încheiem subiectul ăsta, să ne strângem mâinile și să rămânem oameni”, a zis Andrei. Imediat după asta, i-a întins mâna și Inga a refuzat să o strângă. ”Eu sper să nu ai mustrări de conștiință că spui minciuni aici”, a zis Inga. Andrei i-a replicat că ea știe ce s-a întâmplat, de fapt, în camera de hotel.

Citește și: Mireasa sezon 6, 23 noiembrie 2022. Andrei și Inga, noi detalii despre incidentul de la Chișinău. Ce acuzații își aduc

”A rămas așa cum am vorbit”, a spus Andrei în live. ”Nu am simțit nevoia să îi strâng mâna. Nu înseamnă că nu am acceptat, nu am vrut să-i dau mâna.”, a explicat Inga motivul pentru care nu a vrut să strângă mâna.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.