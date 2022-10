Mireasa sezon 6, 24 octombrie 2022. Inga, amețită la petrecere, s-a sărutat cu Andrei. Cum explică comportamentul său

”Ai profita de mine?”, a întrebat Inga. Andrei i-a răspuns: ”Dacă ești trează”. Mai târziu, ei s-au sărutat. Imediat după, fata a afirmat că ea nu simte ce-și dorește băiatul.

”Tu să mă iei înapoi este foarte greu. Mi-a fost dor de sărutul tău. Doar atât. Sunt prea nebună pentru tine, prea pretențioasă, prea capricioasă”, a explicat ea.

Inga și Andrei s-au sărutat la petrecere

Inga a mai afirmat că nu are încredere în Andrei și crede că el nu ar accepta felul ei de a fi. ”Te-au rugat un lucru pe canapea, nu ai ținut cont. Ai făcut la orgoliu. Acum eu am ambiția să nu mai fac un cuplu până nu ies din competiție. Foarte tare m-ai rănit. Sper să ai de învățat în următoarea relație. Acum te vezi pe tine, am vrut să vezi. Nu asculta ce zic eu”, a mai spus ea.

Imediat ce a terminat, ea l-a sărutat. ”Eu știi ce sunt curioasă, dacă am fi doar noi doi, ai profita de mine?”

”Dacă mă iubeai nu ai făcut ce ai făcut”, a spus Inga când Andrei i-a mărturisit că o iubește și că vrea să fie mama copiilor lui. ”Eu vreau să fim împreună, nu vreau să-mi dai un răspuns acum. Poate te mai gândești”, a mai adăugat tânărul.

Mai târziu, când ușile s-au închis, Inga a plâns mult.

Cum explică Inga comportamentul de la petrecere

În emisia live din 24 octombrie 2022, Inga a declarat că a vrut să-i dea o lecție lui Andrei: ”Nu sunt eu așa. Nu pot să vă explic ce a fost atunci în capul meu. Îmi amintesc de ce am plâns. A fost așa, starea mea. Eu sunt o persoană care nu arată momentele de slăbiciune.

A fost oarecum și... am încercat atunci să văd ce simt pentru Andrei și dacă mai este loc pentru relația noastră. Oful meu a fost că nu este posibil să fim împreună. (...) Nu este posibil. Eu știu ce a zis el, nu pot să am încredere în el.”

De cealaltă parte, Andrei spune că va continua să-i arate că merită o nouă șansă: ”Îmi doresc mult de tot să fim împreună.”