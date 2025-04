În emisia Mireasa din 1 aprilie 2025, Edera a povestit traumele provocate de violența tatălui.

Edera a dat detalii despre familia sa, iar mărturisirile au emoționat concurenții din casa Mireasa.

Mireasa sezonul 11. Edera a făcut mărturisiri dureroase despre familia sa. A fost spitalizată după ce a fost bătută de tata

”Am crescut de mic copil cu violența tatei”, a povestit Edera la Mireasa, Capriciile Iubirii. Apoi, în casă, dezbătea cu doamna Mariana.

Ea a afirmat că este vorba despre o traumă care o urmărește și îi afectează toate relațiile: ”Mi-e frică că din cauza asta nu o să pot să evoluez, și în relație. Îmi e frică să mă deschid, să comunic.”

”Aveam cred că 5 ani când am stat pentru prima dată în spital din cauza bătăi primite că am vrut să o apăr pe mama. Alerga prin pădure, ținea cuțitul după el să ne taie. Nu doresc nici la dușmanul meu, niciodată. Aveam momente când mă duceam la școală și mințeam că am căzut, m-am lovit. Dar eu mă duceam vânătă, bătută. Ultima dată m-am dus cu ochiul ăsta, am cu minus la e. Îmi aduc aminte...”, a povestit Edera.

”Eu nu-mi doresc ca viitorul meu soț să fie ca tatăl meu... În comportamentul lui Adrian am simțit agresivitatea asta.”, a mai adăugat concurenta de la Mireasa sezonul 11.

