Mireasa sezon 6, 25 octombrie 2022. Inga, cu gândul la fostul iubit. Reacția lui Andrei când a văzut imaginile

”Am plâns pentru că oricât aș vrea, nu e posibil. Și eu am fost șocată când a apărut partea aia. Cu trei săptămâni înainte să intru în emisiune, a fost o încercare de relație. Oficial ne-am despărțit în 20 iulie.”, a povestit Inga, care a zis că s-a înscris la emisiune ziua următoare.

Ea a continuat să i se confeseze lui Andrei, care a ascultat-o atent.

”Cel mai șocant a fost că atunci când am fost toți la film îmi părea real, și noi am avut o seară exact la fel. A fost atunci momentul când am făcut o mică comparație. Am vrut să văd dacă o să fii mai afectuos sau mai rece cu mine. Ai fost mai rece”, a zis Inga pe canapea.

Mai târziu, Andrei a mers și i-a dezvăluit doamnei Laura că nu va mai fi nimic între ei, deși faptele lui arătau că dorește altceva.

Inga se gândește la fostul iubit, de care s-a despărțit în iulie

După emisiune, Inga și Andrei au mai purtat o discuție despre relația lor: ”Nu ți-a ieșit să simți ceva pentru mine. Adică tu simți ceva pentru mine... nu doar eu văd chestia asta”.

Concurentul i-a replicat că el simte ceva pentru ea, că o iubește: ”Mi-am dorit să fii mai afectuos decât a fost el.”

”Tot timpul am venit eu la tine. Pare că eu trag”, a mai adăugat Inga, care i-a zis că nu va fi nimic între ei în casa Mireasa. ”Îmi place tot la tine. Ai tot ce mi-ar plăcea să aibă o viitoare soție. Nu e problemă de bucătărie. Nu îmi iau femeia lângă mine ca să gătească. Toate astea vor fi amintiri, o să râdem de ele”, a zis și Andrei.

Fostul iubit nu a fost primul care a aflat gândurile Ingăi. Mirunei i s-a confesat tânăra, care a explicat clar că s-a înscris la Mireasa pentru a îl uita pe ultimul iubit.

”Sunt foarte șocante materialele. Cu toate astea, mă bucur că s-a deschis în fața fetelor. Știm unde este rana și vreau să o tratăm. O s-o vindec de trecutul ei. Mă văd în stare de asta”, a afirmat Andrei în emisia live din 25 octombrie 2022.

”În cazul ăsta, cred că fiecare dintre ei știu mai bine ce simt înăuntrul lor și dacă a fost sinceritate. Am avut atât de multe informații, nu vreau să greșesc. I-ai spus Mirunei că te-ai înscris ca să-i faci în ciudă. Atunci indiferent cine ar veni să te curteze...”, a spus doamna Laura.