Mireasa sezon 6, 25 octombrie 2022. Gabriela a izbucnit în lacrimi, în direct. Fata a povestit că mama ei are cancer

Gabriela și doamna Flori se aflau în dormitor. Iubita lui Valentin aranja niște haine, timp în care povestea cu mama concurentului.

La un moment dat, fata a decis să se deschidă și să vorbească despre cel mai greu moment din viața ei.

Gabriela, despre cel mai greu moment din viața ei

”Acum vreo 4-5 ani, eram acasă, la ai mei, era Paștele. M-am pus să dorm după-amiază, eram foarte obosită, am avut un vis. Am visat că mami are cancer. M-am trezit plânsă și m-am dus la ea, am luat-o în brațe. Nu am vrut să-i zic ce am visat. I-am spus să-și facă niște analize. Acum un an, când am aflat vestea, a fost cel mai greu moment din viața mea. M-a lovit în suflet”, a povestit Gabriela.

”Eu nu cred că am suferit în viața asta, simțeam că-mi bagă cuțite în suflet. A venit vestea după moartea bunicului meu. (...) Medicii i-au zis că nu o pot opera, că există riscul să moară pe masa de operație. Apoi au zis că trebuie să o interneze. Au internat-o, așteptam vești, să iasă din spital. Am aflat că făcea deja chimioterapie.”, a mai adăugat iubita lui Valentin.

În timp ce imaginile rulau, Gabriela a plâns în hohote. Doamna Flori a luat-o în brațe pentru a o liniști.

”Când am plecat era bine. Știam că trebuia să se opereze, dar nu am mai reușit să vorbim de când am plecat.”, a explicat Gabriela în emisia live, după ce a plâns serios în timpul materialului.

