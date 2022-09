Mireasa sezon 6, 27 septembrie 2022. Doamna Dorina, supărată, îl îndeamnă pe Sebaidin să pună punct cunoașterii cu Damaris

”La un moment dat nici noi nu înțelegem. Ne comportăm de parcă am fi într-o relație și alteori ne ferim. (...) E tot mai rece, tot mai rece. Cunoașterea noastră se va opri aici. E mai bine să rămânem prieteni. Dacă nu văd nimic din partea ei, nici eu nu pot să merg singur.”, a spus Sebaidin.

Sebaidin a pus punct cunoașterii cu Damaris de la Mireasa sezon 6

”Cred că eu sunt cea care am făcut compromisuri și tu nu ai făcut nimic. Deci, eu am făcut mai mulți pași. Am luat în calcul schimbarea relației, am dansat, tot de dragul lui.”, a zis și Damaris.

De cealaltă parte, Sebaidin crede că el a făcut mai mulți pași și că trebuia să fie rece, să se apropie ea de el. Damaris i-a dat dreptate.

”El așteaptă să-l pup, să-l îmbrățișez, dar nu suntem într-o relație. Nu simt să fiu. Chiar nu e vreun blocaj din trecut. Nu pot eu ca om să-mi intre repede în suflet. Foarte rar ce intră repede rămâne. Nu întotdeauna am fost așa. Nu e vorba că nu e genul meu”, a mai explicat Damaris.

Sebaidin a spus, din nou, că nu știe ce să mai înțeleagă.

Citește și: Mireasa sezon 6, 27 septembrie 2022. Gabriela a încercat să discute cu fetele. Ce reproșuri și-au făcut

Doamna Dorina crede că Sebaidin ar trebui să pună punct cunoașterii cu Damaris

”Se vede că nu se poate. Te rog să te oprești. Ea se schimbă de la o zi la alta. Știu ce zic. Când e bun, când nu e bun. Când te potrivești, când nu. Eu înțeleg, nu pot să-l las să îl tăvălești. Nu se mai poate. Dacă se mai poate, deschid poarta și ies afară. Nu te vreau tăvălit. Dacă va fi să găsești pe cineva bine, dacă nu nu. Nu vreau să te mai văd. Tu spui în continuare și ești tăvălit. Nu există dragoste, nu există nimic. Nu permit. Azi îl iei așa... Mie nu îmi convine”, a zis și doamna Dorina.

După discuție, mama lui Sebaidin a plâns. Damaris a rămas pe terasă și Sebaidin a explicat faptul că doamna Dorina nu l-a mai văzut să lupte așa pentru o fată. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Damaris, în lacrimi pentru doamna Dorina

În emisia live, Damaris a afirmat că nu îi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu Sebaidin. Aceasta e afectată pentru că doamna Dorina i-a spus că e schimbătoare.

Ea a explicat faptul că s-a atașat de mama lui Sebaidin. Mai multe detalii AICI: