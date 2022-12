Mireasa sezon 6, 8 decembrie 2022. De ce Viorel a insistat ca Denisa să se gândească la un contract prenupțial

Au mai rămas două săptămâni până la marea finală, iar ieri în emisie a fost menționată ziua depunerii actelor, dar și posibilitatea semnării unui contract prenupțial.

Contractul prenupțial este o convenție încheiată între cei doi viitori soți, convenție care reglează situația patrimoniului celor doi soți. Este un document prin care viitorii soți aleg cum vor fi împărțite bunurile dobândite în timpul căsătoriei, în cazul unui divorț.

Ce discuții au avut cuplurile despre contractul prenupțial. De ce a insistat Viorel ca Denisa să se gândească bine la această posibilitate

Discuțiile în cupluri au pornit imediat după emisia din 7 decembrie. Cuplurile care vor contract prenupțial trebuie să iasă vineri din casă și să meargă la notar.

Miruna și Cosmin au dezbătut primii aspectul contractului prenupțial. Cosmin: “La noi nu e cazul!“.

Miruna: “Eu n-am nici abonament la telefon, mă încarcă tata. (...) Nu avem de ce să îl facem”. Cei doi au luat decizia de a nu semna nicio convenție de împărțire a bunurilor.

Viorel îi explica Denisei ce este contractul prenupțial: “Face ca toate bunurile să fie individuale, indiferent de despărțire, nedespărțire. Eu n-aș face. Aș vrea ca toate să fie la comun”. Însă, acesta insistă ca Denisa să se gândească foarte bine la această decizie pentru că în cazul unui divorț vor exista cheltuieli de judecată.

"Nu este obligatoriu. Asta în cazul în care vrei să faci tu. Asta e ceva pe care o fac oamenii milionari sau cu mulți bani. În momentul în care o ia de nevastă să nu se gândească că ea vine pentru interes, pentru bani, că el are de exemplu afacere anul ăsta la 100.000 de euro, anul viitor afacerea ajunge la un milion de euro. Bagă divorț și ea ia jumătate din afacere, ia 500.000 de euro. Eu n-aș face, nu mă interesează. Dar nici nu vreau să te pun într-o situație din asta pentru o greșeală de a mea. E un pic complicat.Momentan sunt pe zero cu toate, nu am datorii nu am nimic.

Dar uite, de exemplu, în momentul în care se termină procesul o să fie niște cheltuieli de judecată, care nu știu în ce sumă vor fi. Și noi în cazul ăla eu trebuie să fac tot efortul să plătesc suma aia, ca să nu intervină în viața mea. E un pic complicat. Dar devine la comun și chiar dacă este pe numele meu", spune Viorel.

Denisa conchide că nu o interesează contractul prenupțial, indiferent de situație.

Valentin și Gabriela au avut o discuție extrem de scurtă: “Păi și noi cum facem? Că eu nu știu dacă mă însor”, spune Valentin. Gabriela cu zâmbetul pe buze spune direct: “Ți-am zis ca ce-i al tău e al tău”.

Citește și: Mireasa sezon 6, 8 decembrie 2022. Viorel s-a înroșit pe gât de supărare, discuție dură cu Raluca după afirmațiile sale

Tot pe tema contractului prenupțial, Raluca față în față cu Alex cere părerea bunicii Ecaterina: “Din punctul meu de vedere ar trebui să faci”, spune Ecaterina.

“Eu n-aș vrea să fac”, a spus Raluca, completată ulterior de partenerul ei, Alex.

Nimeni nu va face contract prenupțial. Niciun cuplu nu se va duce vineri la notar.

Citește și: Mireasa Sezonul 6, 8 decembrie 2022. Care sunt cuplurile slabe după părerea Ralucăi