Mireasa sezon 6, 9 noiembrie 2022. Raluca i-a transmis Gabrielei că a primit mesaje despre ea. Cum răspunde fata acuzației

După ce au ieșit din live, Raluca și Alex au mers în casa Mireasa și au stat de vorbă cu ceilalți tineri. Fata i-a pus la curent cu tot ce li s-a zis, atât de bine, cât și de rău.

Raluca i-a transmis Gabrielei că a primit unele mesaje în care se spunea că fata ar fi avut o relație cu un coleg de muncă.

Când a aflat, concurenta a început să râdă. Și Valentin s-a amuzat de situație. În emisia live din 9 noiembrie 2022, Gabriela a negat acest lucru.

”Nu există așa ceva. Exclus. Nu mă surprinde absolut nimic”, a zis fata de la Mireasa sezon 6.

Gabriela, mai relaxată după ce și-a întâlnit părinții

De onomastica ei, Gabriela și-a întâlnit părinții în platoul Mireasa Capriciile Iubirii. Mama fetei a vrut să o liniștească: ”Eu lupt cu boala, nu boala cu mine. Mi-am făcut analizele acum două săptămâni și m-a întrebat domnul doctor ce am făcut, că sunt foarte bine. Am zis că eu nu am făcut nimic, poate Dumnezeu a făcut. Fac tratament și o dată pe lună îmi fac analizele. Sunt foarte bine”

Gabrila a afirmat că nu o mai împiedică nimic să fie fericită. Valentin a fost tare emoționat după întâlnirea cu părinții Gabrielei.

”Cu doamna Flori am mai vorbit la telefon. Este o femeie extraordinară. Cred că vorbele dânsei îi fac bine Gabrielei. E ca un calmant”, a zis doamna Doina despre mama lui Valentin. Părinții i-au asigurat că îi sprijină și că vor rămâne alături de ei.

