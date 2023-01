Mireasa sezon 6. Ada și Sebaidin, împreună de Anul Nou: ”Tot ce mi-am dorit s-a împlinit. Să luptați mereu pentru iubire”

De Crăciun și Revelion, Ada și Sebaidin au petrecut împreună. Tânăra a postat o mulțime de fotografii cu ei în social media, iar ultimele au ridicat semne de întrebare.

Ada și Sebaidin, împreună de Anul Nou

”Discutăm amical, prietenește, doar atât.”, spunea Sebaidin în urmă cu câteva săptămâni la Mireasa: Confesiuni. Se pare că acum petrec tot mai mult timp împreună și susținătorii lor le spun des că formează un cuplu frumos. ”În sfârșit împreună?”, a întrebat cineva.

Până la momentul transmiterii acestei știri, cei doi nu au confirmat, dar nici negat că sunt un cuplu. Totuși, cel mai nou mesaj al Adei pare că confirme zvonurile.

”Tot ce mi-am dorit s-a împlinit. Vă dorim să luptați mereu pentru iubire”, a notat fata lângă o fotografie realizată în noaptea de Anul Nou.

Ada și Sebaidin s-au sărutat la Mireasa

În săptămâna când a fost în cursa de eliminare, Ada i-a mărturisit lui Sebaidin că simte să fie împreună, să vorbească. Mai târziu, a avut loc task-ul sărutului, iar Ada își dorea să participe alături de Sebaidin. Atunci, el tot spunea că nu vrea, dar Ada insista să facă o pereche.

Dacă la task nu a avut sorți de izbândă, ea a fugit și l-a sărutat pe terasă. În emisia live, au fost întrebați dacă formează un cuplu. ”Nu. Nu a fost un sărut”, a explicat Sebaidin. ”A fost o pupăceală”, a zis și Ada.

”Nu știu să-mi explic, am făcut ce am simțit. Voiam să fiu în preajma lui. Mă deranja că mă evita. Am simțit nevoia să aflu de ce, nu puteam să stau departe. Mi-e foarte mare drag de el, îi simt suferințele. (...) Am vrut să se întâmple aici. Nu a fost gândit”, a mai afirmat Ada.