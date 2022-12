Mireasa Confesiuni. Reacția lui Damaris când Sebaidin a ”întrerupt” interviul său. Întâlnirea vine după ce nu i-a răspuns la mesaj

Damaris a spus ”da” provocării de a răspunde la întrebările Andreei Primera în cadrul show-ului exclusiv Mireasa: Confesiuni.

Întrebată de gazdă ce i-ar transmite lui Sebaidin, Damaris a spus: ”Dacă întâlnești o fată ca mine...” A fost momentul în care tânărul a intrat în încăperea unde se ținea interviul.

”Aoleu... nu-i mai zic nimic. Bună”, a afirmat tânăra. Cu puțin timp înainte, Damaris a povestit că Sebaidin i-a scris când a ieșit din competiție, însă ea nu a răspuns.

”E bine că a spus-o ea. Din moment ce nu mi-a răspuns atunci, nu știu ce rost ar mai avea acum. Am simțit că nu mai vrea să discute cu mine și cred că asta a fost de ajuns. Eu personal nu cred că am greșit cu nimic.”, a afirmat fostul concurent de la Mireasa sezon 6.

Damaris și Sebaidin, față în față după ce ea nu i-a răspuns la mesaj

Cei doi spun că nu își poartă resentimente, iar Damaris a explicat de ce nu i-a răspuns tânărului cu care a fost într-o cunoaștere.

”Am discutat, puteam să discut. De asta i-am și scris, intenția asta a fost: hai să păstrăm legătura amical, prietenește.”, a mai subliniat Sebaidin.

Damaris: ”În primul rând, m-am simțit jignită de mama ta afirmând anumite lucruri, dar... La Capricii atunci când a afirmat că am vorbit cu dânsa că aș fi fost luată în cămașă de forță și că mami a plecat și m-a lăsat acolo. M-a deranjat lucrul acesta pentru că nu este adevărat și nu am vorbit cu dânsa, dar cumva m-a deranjat că tu știai adevărul și nu ai intervenit să spui frumos că nu este adevărat. Numai cu tine am vorbit.”

Sebaidin i-a răspuns: ”E ok, înțeleg. Știam că asta e ideea, eram foarte sigur de asta. Eu de asta ți-am scris, să luăm legătura, să discutăm pe subiectul ăsta, dar am văzut că tu ai preferat să discuți singură sau cu susținătorii și atunci a fost normală și relația mea să nu o mai caut, să mai insist”.

Despre Mireasa: Confesiuni

