Mireasa sezon 6. Cosmin și-a asumat noua relație, după ce a anunțat că el și Miruna au divorțat. Cu ce se ocupă noua iubită

După ce a postat o imagine cu o tânără blondă, pe care o ține în brațe, iată că tânărul Cosmin a decis să-și asume noua relație.

La câteva zile după ce a devenit un bărbat divorțat, fostul soț al Mirunei s-a bucurat de weekend alături de noua sa iubită, pe care a prezentat-o comunității sale de pe Instagram.

Cine este noua iubită a lui Cosmin de la Mireasa sezon 6

Anunțul că Miruna și Cosmin s-au separat a luat prin surprindere pe toată lumea. Cei doi s-au despărțit la aproape o lună de la Finala Mireasa sezon 6, după ce au fost desemnați câștigătorii sezonului.

Separarea a fost anunțată chiar de Miruna, cea care transmitea că nu ea a luat decizia, ci Cosmin. Fanii emisiunii au fost cu atât mai surprinși, cu cât Cosmin a fost foarte răbdător cu Miruna în lunile petrecute în competiție.

Ulterior, cei doi au dezvăluit că s-au despărțit pentru că Miruna încă avea sentimente pentru Luță, pe care l-a și contactat.

Deși vizibil în suferință, Cosmin a găsit putere să meargă mai departe. El chiar a cunoscut pe cineva și și-a asumat relația în mediul online, după ce s-a despărțit oficial de soția Miruna.

Noua lui iubită se numește Andreea Diana, este blondă și locuiește în București. Andreea are 22 de ani, este studentă la Universitatea Politehnica din București și este make-up artist în timpul liber, când nu merge la cursuri.

Cei doi au mers în weekend la un cunoscut centru cu piscine de pe lângă București, prilej cu care s-au fotografiat și au urcat imaginile în social media. Cosmin i-a dat tagg și astfel a prezentat-o celor care îi urmăresc activitatea în mediul online.

Chiar dacă au pozat doar picioarele și piscina, iată o poză recentă cu ei, pe care tot fostul concurent de la Mireasa sezon 6 a postat-o în social media:

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.