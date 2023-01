Mireasa sezon 6. Miruna, reacție furibundă pe internet după ce a primit o mulțime de mesaje: ”Inimii nu îi dictezi”

Într-un mesaj postat de Miruna pe contul ei de Instagram, fata a făcut un apel și a rugat să nu mai fie jignită și judecată.

Citește și: Mireasa sezon 3. Motivul pentru care Andreea și Marian s-au despărțit. Declarațiile ei după situația dintre Miruna și Cosmin

Miruna, reacție furibundă pe internet după ce a primit o mulțime de mesaje: ”Inimii nu îi dictezi”

”Măi, oameni buni, ăștia care mă jigniți, înjurați și blestemați, aveți impresia că stau să plâng în pernă de la mesajele voastre? Voi vă consumați timpul scriind mizerii, eu îmi consum timpul dând block peste block. Atât! Iar pentru persoanele care îmi trimit mesaje kilmetrice cu ce e mai bine de făcut, vă sfătuiesc să vă vedeți de viața dumneavostră! Nu se împacă nimeni cu nimeni, fiecare știe ce e mai bine pentru viața lui și ce va face de acum încolo. Nu vă mai dați toți cu părerea că e lumea plină de deștepți cu părere! Voi știți mai multe despre noi poate decât știm noi.

Calmați-vă! Nu înșelegeți să lăsați oamenii în pace??? Ați susținut, nu ați susținut, emisiunea s-a încheiat! Inimii nu îi dictezi și nu sunteți voi în măsură să judecați și să îmi spuneți mie ce să fac și cum sunt! Sau ca nu am avut sentimente. Eu știu cel mai bine ce am simțit! Eu și Dumnezeu! Atât! Nu voi! Am dat deja prea multe explicații ieri tocmai ca să vă vedeți de viață și să nu mai inventați adevăruri!

Aștia care judecați, sfinților, lăsați-mă în pace, vă rog frumos! Rămâneți voi în lumea voastră fără de greșeală! Oamenii de nimic nu sunt cei care greșesc poate din iubire, ci aceia care jignesc gratuit și blesteamă având și ei copii acasă. Sănătate și înțelepciune! Aveți nevoie mulți!”, a scris Miruna pe Instagram.

Cum explică Miruna situația dintre ea și Cosmin

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Citește și: Mireasa sezon 6. Miruna face încă un anunț după ce a dezvăluit că s-a despărțit de Cosmin: ”Adevărul gol goluț”

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.