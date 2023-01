Mireasa sezon 6. De ce Raluca și Alex au fost separați două săptămâni după ce s-au căsătorit în Finală

Raluca și Alex de la Mireasa sezon 6 au fost prezenți în emisiunea Mireasa: Capriciile Iubirii de la Antena Stars. Cei doi tineri proaspăt căsătoriți au fost foarte bine dispuși și au mărturisit că au ales să se stabilească în București.

Cei doi locuiesc într-un apartament situat în zona Băneasa și au spus că au fost separați timp de două săptămâni.

De ce Raluca și Alex de la Mireasa sezon 6 au fost separați două săptămâni

”Ne-am stabilit în București, am închiriat un apartament. Urmează să ne căutăm de muncă. Ne-am ocupat, cel puțin eu a trebuit să schimb toate documentele, permis, buletin, pașaport și multe altele pe care le aveam în Anglia. Acum ne-am liniștit puțin, urmează o altă etapă, cea cu joburile și practic să ne obișnuim cu căsnicia pentru că, practic, am stat două săptămâni și două săptămâni le-am petrecut separați.”, a zis Raluca.

Alex a completat: ”Raluca a plecat în Anglia pentru facultate și pentru documente, să-și rezolve tot. Eu am rămas în România. Nu am vrut să pierdem timpul și să grăbim lucruri în așa fel încât ea când s-a întors în țară eu găsisem deja apartament și am poftit-o în casă, direct.”

Cum a început povestea de dragoste dintre Raluca și Alex de la Mireasa sezon 6

Încă de la începutul show-ului matrimonial, Raluca a fost sigură ce vrea: un bărbat sigur, stabil financiar, cu care să formeze o familie.

Deși a încercat să-i cunoască pe tinerii de la Mireasa sezon 6, fata a înțeles rapid că niciunul nu este potrivit pentru a îi sta alături pentru tot restul vietii.

Alex a intrat la o lună de la startul competiției și i-a atras atenția Ralucăi cu fizicul său, după cum a mărturisit aceasta ulterior.

Nu avea să treacă mult până când el recunoștea că ea este cea care i-a atras atenția și pe care dorește să o cunoască. Deși se aștepta să fie greu să o cucerească, nici nu-și imagina că Raluca va fi atât de reticentă.

Încă de la începutul interacțiunii lor, Alex i s-a părut diferit, iar asta i-a ridicat semne de întrebare. Deși l-a supus la mai multe teste, după o lună și o săptămână de cunoaștere, într-un moment de vis, Alex și Raluca s-au sărutat.

Evident, ”Olaf”, așa cum s-a numit ea, nu s-a topit pe loc și Alex a fost nevoit să depună mult efort pentru a o cuceri pe femeia de care se declara îndrăgostit.

Lucrurile au decurs frumos între ei, în ciuda repetatelor momente în care Raluca îl ”certa” pe iubitul ei în diferite situații. Însă vacanța de la Viena a fost cea care i-a schimbat complet pe amândoi.

Alex s-a relaxat și Raluca, cea care acum îi era logodnică, părea că s-a convins de faptul că el este bărbatul cu care vrea să-și petreacă restul vieții.

Fata s-a declarat încântată de băiatul pe care l-a descoperit în afara casei Mireasa și de atunci s-a concentrat doar pe povestea lor de dragoste.

În ciuda faptului că au existat tensiuni în cuplul lor, ei au reușit să le depășească și s-au cununat civil în Finala Mireasa sezon 6 din 23 decembrie 2022