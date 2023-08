Mireasa, sezon 6. Doamna Adriana, imagini de la nunta fiicei sale, la o săptămână de la eveniment. Cum a arătat mama lui Cosmin

Doamna Adriana, mama lui Cosmin din sezonul 6 Mireasa, a fost soacră mică recent. Femeia a publicat imagini de la eveniment.

Doamna Adriana a fost cu adevărat un personaj în sezonul 6 Mireasa, remarcându-se prin puterea cu care și-a susținut băiatul. Doamna Adriana nu a fost lipsită de conflicte pe parcursul prezenței sale în casa Mireasa. A avut certuri cu Miruna, fosta soție a lui Cosmin, însă nu s-a opus relației tinerilor. Unul dintre cele mai mari conflicte care au avut-o drept protagonistă pe doamna Adriana a fost cel cu Adina când, fata a trezit-o la miezul nopții să-i arate că a dat cu mopul.

Cum a arătat doamna Adriana de la Mireasa la nunta surorii lui Cosmin

Chiar dacă a fost supărată când fiul ei a suferit din cauza divoțului, acum doamna Adriana zâmbește din nou și s-a bucurat să participe la nunta surorii lui Cosmin.

Fiica doamnei Adriana a fost superbă în rochia de mireasă, și nici Cosmin, nici doamna Adriana nu s-au lăsat mai prejos. Familia Munteanu a strălucit la eveniment.

La aproape o săptămână de la eveniment, doamna Adriana a publicat imagini cu ea de la nuntă pe rețelele sociale. La nunta fiicei sale, doamna Adriana a purtat o rochie lungă, cu decolteu și cu sclipici.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

La foarte scurt timp de la Finala Mireasa pe care au câștigat-o, Cosmin și Miruna își anunțau despărțirea. În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Miruna și Cosmin au divorțat oficial în luna martie.