Mireasa sezon 6. Cosmin nu mai formează un cuplu cu Andreea, tânăra cu care a avut o relație după divorțul de Miruna

În ultima perioadă, Cosmin a devenit tot mai activ în social media. Acesta s-a bucurat de timp de calitate petrecut în preajma prietenilor, cu care s-a și postat.

Cosmin de la Mireasa sezon 6 nu mai formează un cuplu cu Andreea

Cu toate că numărul postărilor a crescut, nici urmă de Andreea Diana, tânăra studentă la Universitatea Politehnica din București. Cei doi au început o relație la scurt timp după ce Miruna și Cosmin s-au despărțit.

Iată că și acestă legătură amoroasă a ajuns la final, spun sursele A1.ro. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, însă motivul nu se știe momentan. Rămâne de văzut dacă tânărul Cosmin va alege să vorbească despre lucrurile care au dus la separare.

Cert este că frumoasa Andreea și Cosmin au răman în relații bune, ei continuând să se urmărească în social media.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.

