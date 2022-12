Mireasa sezon 6. Ce informații ar fi primit Gabriela despre doamna Flori. Spune că a aflat o discuție care nu i-a plăcut

”Dacă mă jucam cu tine, îți ziceam pa-pa când am avut motive. Încredere 0 ai tu în mine. Ai pus o etichetă de care nu pot scăpa. Și nu înțeleg de ce ai făcut-o!”, i-a zis Valentin Gabrielei.

”În căpușorul meu nu e clar de ce m-ai lăsat să ajungem până în ultimul moment. Dacă era să fie înainte, era altceva.”, a venit replica fetei.

Valentin și Gabriela, discuție despre anulare nunții

Vali i-a mai transmis că nu a fost simplu să-i spună tot ce i-a zis: ”Nu e ușor. M-am dezbrăcat de tot și am spus adevărul. Nu e ușor să mă arăt așa că eu am imaginea asta puternică și ție ți-am arătat-o, deși nu e locul. Acum mă cunoaște toată lumea că poate sunt slab sau sensibil sau că iubesc mai mult. (...) Eu știu ce vrei tu acum. Vrei să o duc așa, cum am dus-o. Gabriela nu uita că ești ca mine”.

Gabriela: ”Corect, dar tocmai că știi că sunt ca tine și știi ce mă rănește și mă doare. Ai făcut ceea ce ai simțit și asta a fost 100% ce ți-ai dorit. Nu știu de ce nu ți-ai dorit-o tu mai devreme că era mult mai simplu”.

Valentin: ”Asta îți dorești și tu, dacă te gândești. Nu îți dai seama, dar asta e cel mai bine. E mult mai bine afară pentru amândoi. Asta e părerea mea și a ta. Dacă ne-am fi căsătorit aici și într-o săptămână îți dădeai seama că eu nu las absolut deloc din orgoliu, ce ai fi făcut?”

Fata i-a răspuns că ar fi lăsat ea mai mult de la ea și că ar fi preferat să facă o gafă la petrecere, decât să anuleze nunta. ”Nu am anulat-o. E o diferență. Nu e amânată, e anulată”, a mai spus Valentin.

Gabriela i-a transmis că nunta e anulată, semn că pentru ea decizia este deja luată.

Gabriela susține că doamna Flori ar fi influențat decizia lui Valentin

Mai târziu, concurenta i-a repetat că s-a jucat cu inima ei și speră că nu îi va părea rău. Fata i-a povestit că a fost anunțată că doamna Flori i-ar fi zis unei angajate a hotelului în care a fost cazată, înainte de intrarea în casa Mireasa, că ”decizia era luată”.

”Aceeași persoană spunea despre mine la hotel că sunt cel mai mare mincinos și că vreau toți banii de aici, că mă joc și o să mă căsătoresc în ultima zi”, a afirmat Valentin.

După ce s-au difuzat materialele, Vali a zis că el dorește să se căsătorească cu Gabriela în vara anului 2023.