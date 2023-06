Mireasa sezon 7, 1 iunie 2023. Mama lui Antonio, împotriva relației cu Maria: ”Mie nu-mi place”

Mama lui Antonio, fratele și cumnata au venit să-l viziteze pe acesta cu ocazia zilei lui de naștere. ”Nu vrei să știi cum e acasă, la noi în neam. Am și zis, de mâine aleluia, nu mă mai uit.”, a zis mama concurentului.

Mama lui Antonio, supărată pe Maria și împotriva relației fiului

”A zis bunica că te înțelege că ai fost singur și că de aia te-ai întors la Maria.”, a punctat aceasta, întrebată cum se simte bunica lui.

”Eu nu înțeleg schimbarea asta a ta. Ai schimbat tot. (...) Am făcut rău că am urmărit. Dacă nu mă uitam era mai bine. Nu mi-au plăcut gesturi, atitudine, multe. Eu mă refer la vorbe, cuvinte. Tu erai Miguelito, eh Antonio, toate celelalte gesturi, ”lasă că-mi asum eu dacă tu nu”. Până și cu celelalte fete s-a purtat urât. (...) Spui una și faci totul. A, i se acceptă tot pentru că era rănită? Nu vreau să te conving pe nimic. Eu îți spun cum se vede de la mine. Nu mă mai uit la emisiune, sub nicio formă, îmi fac rău”, a afirmat mama lui Antonio.

Cumnata lui a zis că a înțeles-o oarecum pe Maria, însă a fost întreruptă de mama lui Antonio. Aceasta a vrut să știe ce anume avea să-i ierte mama Mariei și a dat de înțeles că nu o place pe Maria: ”Am văzut în spatele cuvintelor când ți-a spus că ești prost rău. În momentul în care tu spuneai ceva și ea zicea că-și asumă ea pentru tine. Eu dacă eram mamă de fată și o vedeam pe ea așa, nu-mi pica deloc. (...) Îmi pare rău să-ți spun, mie nu-mi place. Nu cred că trebuie să accept o scuză cum că este o femeie rănită și background-ul.”

Când Maria s-a alăturat, mama lui Antonio i-a zis că au bârfit-o și că e supărată pe ea.

