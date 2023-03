Mireasa sezon 7, 13 martie 2023. Doamna Loredana a spus adevărul despre trecutul lui Dani, după ce Daiana a primit o scrisoare

Doamna Loredana i-a spus Daianei că Dani nu a fost dependent de jocuri de noroc, ci a pierdut bani și obiecte din cauza anturajului

Nu a jucat niciodată în casino. Jocurile astea de Poker și juca cu prietenii lui. Băieți cu foarte mulți bani, cu mașini scumpe. Noi nu am avut o situație proastă și unii oameni urmăresc copilașii ăștia fără minte de la care poți să scuturi. Eu am luptat cu el până am rămas fără vlagă. Ce puteau să-l ridice în slăvi. El nu recunoaște. Cred că îi e greu să recunoască că a fost fraier. M-am interpus între el și ei și mi-am găsit cauciucurile tăiate la mașină. Oamenii ăștia stau prin localuri, prin baruri, prin restaurante. Sunt foarte periculoși. Nu la casino. Nu a amanet. Nu la păcănele. Niște oameni au făcut asta”, a povestit Loredana.

Doamna Loredana a avut o discuție cu Daiana despre trecutul lui Dani

Familia lui Dani a avut parte de amenințări din cauza oamenilor care își doreau și mai mulți bani de la Dani:

„Îl cuprinsese o panică. Nu-mi zicea. Se izolase total și am discutat la telefon cu unul dintre ei și i-am zis ce-i iei că nu mai are nimic. Și mi-a zis ok, de omorât nu ți-l omor, dar ți-l las paralizat într-un scaun cu rotile toată viața. Am fost și la poliție și la crimă organizată. Am ajuns să ne fie frică să stăm în casă”, a povestit doamna Loredana.

„Discuțiile lui cu băieții sunt trunchiate. Dar relația cu Daiana a avansat și ea are dreptul să știe cu ce ne-am luptat o perioadă destul de lungă”, a explicat mama lui Dani în emisia live de Mireasa de pe 13 martie 2023.

„Eu nu am vrut să dezvolt subiectul. Dar problemele astea s-au rezolvat. Nu sunt mândru. Mi-e silă de mine”, a spus Dani.

Doamna Loredana l-a anunțat pe fiul ei despre discuția avută cu Daiana.

„Nu m-a speriat povestea asta. Probabil ai mei s-ar fi putut gândit de dependența de jocuri de noroc. Dar nu era vorba de o dependență, ci de anturajul în care era”.

„Familia ei are dreptul să știe. I-am explicat că nu a fost discuția de dus la amanet ceva. Ți-am promis că n-o să discut aici, dar tu ai spus frânturi și familia ei nu a înțeles bine. Ei au incertitudinea că ieșit de aici vei face același lucru. I-am explicat mai în detaliu aseară. Că a fost între tine și oamenii pe care i-ai cunoscut. E vorba de familia ei. Are și ea două cazuri în familie de persoane care au pierdut case”, i-a spus doamna Loredana fiului.

Dani a avut o problemă când a citit discuția:

„Au spus că mă plac, dar pare că ei nu sunt siguri pe mine”, a spus Dani.

„Scrisoarea nu zicea de rău. Ci să nu ne grăbim, să fiu 100% sigură de decizie”, a explicat Daiana.