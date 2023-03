Mireasa sezon 7, 14 martie 2023. Sabrina, deranjată de atitudinea Mariei față de Dima: „Eu nu mi-aș permite”

Sabrina a avut o discuție cu Daiana și Hatice, unde spunea că privirile Mariei pentru Dima nu i se par amicale. Maria și-a exprimat anterior părerea despre iubitul Sabrinei, precizând că i se pare un tip „matur, plăcut și intersant”, așa cum și-a amintit Sabrina. Totodată, Maria a mai spus că nu știa înainte să intre în casa Mireasa despre cuplurile formate.

„Au venit și Daiana și Giulia. Am avut încredere când Daiana a dormit cu Dima în pat. Eu văd când un om privește prietenește, sau cu un alt interes. Nu poți să spui că un bărbat e așa, așa și așa. Eu nu-mi permit din respect față de iubita lui. Eu aici în casă poate nici prietenește nu vă privesc iubiții. Nu-mi permit”, le-a spus Sabrina fetelor.

Daiana a recunoscut că ea nu a fost sinceră când a intrat în casa Mireasa. Deși iubita lui Dani a spus că nu a urmărit atent emisiunea înainte să intre în competiție, fata a recunoscut că, de fapt, a urmărit emisiunea, motiv pentru care nu o crede pe Maria când spune că nu și-a făcut temele în afara casei Mireasa. „Eu am mințit când am venit aici și am zis că nu am urmărit” a spus Daiana.

Maria și Sabirna, schimb de replici în emisia live de Mireasa

„Îmi cer iertare față de tine (n.r. de Dima) pentru că ești pus într-o situație nașpa. Mi-am exprimat părerea față de tine. Așa l-am văzut eu din ce am putut să prind de acasă într-o perioadă foarte scurtă. Am niște principii, poți să stai liniștită. Atâta timp cât tu ai încredere în tine ca femeie și în el…”

„Ți se pare că nu am? Pot să-mi spun și eu părerea? Am spus părerea și asta e tot. Când văd ceva, spun”, a spus Sabrina.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povești surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.