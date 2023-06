Mireasa sezon 7, 15 iunie 2023. ”Era patron de restaurant, căsătorit”, s-a zis despre bărbatul cu care Maria are un fiu. Ea neagă

”Maria, e un mesaj care circulă pe grupuri. Aș vrea să discutăm”, a afirmat Simona Gherghe. ”El era patron de restaurant în Marea Britanie?”, a întrebat moderatoarea despre tatăl lui Amir, băiețelul Mariei.

Maria neagă zvonurile despre tatăl fiului ei

Concurenta a spus că tatăl fiului ei nu era căsătorit cât timp ei au fost împreună. În continuare a fost difuzat mesajul.

”Nu am stat în viața mea cu nicio colegă de chirie. Singura dată când am stat cu cineva a fost o verișoară. Acolo l-am cunoscut pe tatăl copilului meu. În rest am locuit doar cu familia mea. Copilul meu poartă numele tatăl lui. (...) Nu are legătură. Cred că sora mea mai are mesajele și apelurile în care am luat legătura cu tatăl copilului”, a explicat Maria, care susține că are suficiente dovezi pentru a dovedi că ce s-a scris e o minciună.

Maria, în lacrimi în fața lui Antonio

Concurenții au avut task-ul telefoanelor. Cei din cuplu au verificat telefoanele partenerilor. Înainte de asta, Maria a plâns în timp ce discuta cu Antonio despre ce ar putea găsi în telefonul ei.

”Nu neapărat frică, cât nu mă simt confortabil să dea anumite discuții cu fostul meu. Am trăit niște depresii, peste care am trecut cu mare greu. Dacă Antonio voia să ia telefonul și să se uite doar el, nu aveam nicio problemă. (...) Nu este ceva ce ar putea să ne afecteze relația”, a zis Maria.

