Mireasa sezon 7, 16 ianuarie 2023. Cine e Roberto Covaci. Fosta iubită a rămas însărcinată, dar nu a trecut copilul pe numele lui

Roberto Covaci are 23 de ani, este din București, are 1,82 înălțime și 85 de kilograme. Hobby-urile lui sunt gătitul și muzica. A practicat polo până la 18 ani, a terminat liceul în Scoția.

„Când să intru la Universitate m-am întors în Romînia pentru o fată. De la 19 ani am avut mai multe job-uri: ospătar, șofer, livrator, instructor de înot, am muncit în restaurante”.

„Tatăl meu biologic s-a despărțit de mama când aveam un an. Până la 17 ani am crescut cu mama. Tatăl meu biologic a contribuit la creșterea mea 2 ani, apoi n-am mai știut nimic de el. Tatăl vitreg este tatăl care m-a crescut”, a povesit Roberto Covaci de la Mireasa, sezon 7.

„Până la această vârstă am iubit sincer o dată, dar m-am îndrăgostit de două ori. Știu că am fost înțșelat de fosta iubită. Am prin-so în timp c emă înșela. Am simțit durere, ură și amăgire. Următoarea mea relație a fost la 19 ani cu o fată cu 10 ani mai mare decât mine”, a mai spus concurentul sezonului 7 Mireasa.

Fosta iubită avea un copil de 5 ani.

„Spre sfârșitul relației a fost o relație toxică. Noi stăteam mai mult din obligație, monotonie. Am iubit-o foarte mult, dar ultima perioadă a relației a fost ceva au. Ea mi-a spus că este gravidă când avea 3 luni de srcină. Am stat cu ea până a făcut 8 luni de sarcină, mi-a spus că copilul o să spună tată la cine merită. Nu a trecut copilul pe numele meu. I-am spus să facem un test de paternitate, nu a vrut și așa a rămas acest copil fără tată în ceritifcat”, a povestit Roberto Covci la Mireasa, sezon 7.

Tânărul a spus că a venit la Mireasa cu gândul de a-și găsi sufletul pereche și spune că își dorește chiar să câștige Finala Mireasa, sezon 7.

„Femeia perfectă pentru kine e femeia natruală, aș vrea să găsesc o fată brunetă. Să aibă un pic de inteligență, un pic de cultură generală. Să fie fmilistă, să știe ce vrea de la viață. Nu aș mai accepta o fată care are un copil. În emisiunea Mireasa mă va susține bunica mea.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 16 ianuarie, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda emisiunii, Simona Gherghe, întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să-și găsească jumătatea și să se căsătorească.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 7, pe 16 ianuarie, de la ora 16:00.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Suntem la finalul vacanţei şi abia aştept întâlnirea cu telespectatorii. Începem, aşadar, sezonul al şaptelea al celui mai iubit reality-show matrimonial. A fost o vacanţă intensă, frumoasă, dar acum chiar mi-e dor de Casa Mireasa, un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Şi abia aştept să-i cunosc pe cei cărora li se va schimba viaţa, începând cu 16 ianuarie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa. Ne vedem pe 16 ianuarie!”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

