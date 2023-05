Mireasa sezon 7, 17 mai 2023. Hatice și Mihai, în pragul despărțirii. Cei doi au plâns după ce s-au separat

Mihai i-a spus lui Hatice să se tempereze și, când a remarcat că stă supărată, aceasta a început să-l respingă. ”Tu nu mă iubești, de fapt”, i-a zis băiatul.

Hatice și Mihai în pragul despărțirii

”Eu vorbesc și tu te ridici să pleci. Crezi că e ok să-mi spui să tac în fiecare zi? Consider că ce era de lucrat la mine, jignirile, am făcut. Dar nici să nu stai zilnic pe capul meu... Tu nu încerca să mă transformi într-un om care nu sunt. Nu mă încerca să mă faci în alt fel”, i-a zis ea.

Mihai a susținut că nu e ok să reacționeze așa. Hatice a început să plângă și a vrut să știe dacă a atacat pe cineva. El i-a spus că poate Daiana nu se simte ok să audă încontinuu că a lovit-o. ”Eu deja cred că am avansat foarte mult în comportamentul meu. Dacă nu sunt ok pentru ce sunt, nu știu ce să zic. Ești deranjat la orice spun, că râd. La orice. Gândește-te de ce și dă un răspuns.”, a continuat tânăra.

Mai târziu, Hatice se descărca în fața doamnei Eleonora. Ea a plâns și, când Mihai s-a alăturat lor, ea i-a reproșat că încearcă să o îngrădească, că o strânge de mână și îi spune prea des să tacă.

Rămași singuri, Mihai și-a cerut scuze și i-a transmis că nu vrea să o schimbe. Însă iubita lui era deja afectată. ”Parcă ești așa iritat la orice chestie pe care o spun. Dacă nu-ți plac chestiile alea, nimic la mine... (...) Ce te-a făcut să te schimbi în legătură cu cererea? Chestia asta?”, a vrut fata să știe.

Lucrurile aveau să se precipite și Mihai s-a enervat. Foarte afectați, cei doi au menționat și cuvântul ”despărțire”. ”Atunci ne vedem fiecare de viața lui”, a zis băiatul și Hatice s-a ridicat să plece.

Pe terasele ambelor case, cei doi plângeau cu hohote. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Mireasa live sezonul 7.

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povesti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.