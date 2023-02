Mireasa sezon 7, 2 februarie 2023. Sabrina, în lacrimi după ce a primit o scrisoare de la familie

Sabrina și Dima și-au exprimat intențiile pentru viitor, iar băiatul i-a spus fetei că îi va cere mamei ei să o lase să s mute în Timișoara.

Mama Sabrinei i-a transmis fetei prin intermediul unei scrisori că familia nu se bucură de ideea mutării din București.

Sabrina de la Mireasa a plâns după ce a citit scrisoarea de la familie

„Nu vreau să intru în detalii despre alegerea ta, dar tu știi că noi am fost de acord cu mutarea ta în București și nu ne surâde întorcerea ta în Timișoara. P.S: Despre Dima vorbim data viitoare”, se arată în scrisoarea primită de Sabrina de la părinții ei.

„Ei m-au ajutat și au făcut sacrificii să mă mut și cumva chiar am vorbit când m-am decis să mă mut la București că asta a fost ultima chestie cu care te susținem. Am plâns că nu am înțeles ce au vrut să-mi spună”, a explicat Sabrina.

„Nu o să mă împiedice nimic din a o lua după mine la Timișoara. Nu e musai. Eu cel puțin 2-3 ani sunt angrenat în câteva proiecte și nu pot să plec de acolo. Din cea am vorbit cu Sabrina și e ar fi productivă acolo muzical”, a spus Dima.

Vorbind despre reacția familiei sale, Dima a spus: „E foarte bucuroasă mama”.

