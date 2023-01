Mireasa sezon 7, 31 ianuarie 2023. Momente de tensiune în casa băieților. Andrei, în centrul unui nou conflict

În ediția de pe 30 ianuarie 2023 de Mireasa: Capriciile Iubirii au fost difuzate imagini amuzante cu băieții, în ipostaze apropiate, iar replica de la final a lui Andrei i-a supărat pe colegi: „Eu le-am zis”.

În bucătărie Bogdan a răbufnit în fața lui Andrei și apoi Ionuț a fost cel care i-a adus reproșuri Băiatului Săptămânii.

Conflict în casa băieților. Ce i-a spus Simona Gherghe lui Andrei

„Ce-a fost asta?” Remarca: V-am zis eu? Trăiesc cu femei nu cu bărbați. Asta e jignitor pentru colegii tăi de casă”, a spus Simona Gherghe în emisia live de Mireasa.

În timp ce Andrei dormea, băieții îi analizau comportamentul lui Andrei: „Ai văzut ce râs diabolic avea? I s-a urcat succesul prea rapid la cap”, a spus Bogdan.

„Ne-a făcut-o azi la finalul emisiunii”, a spus Dima.

„Toată viața am avut doar oameni care mi-au dat și așa am devenit mai puternic. Eu am venit aici cu gândul de a-mi găsi jumătatea. Bogdan a început direct că mă victimizez. Dacă zic ceva mă simt vinovat că zic ceva rău și spun că îmi pare rău”, a spus Andrei în emisia live de Mireasa.

