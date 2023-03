Mireasa sezon 7, 22 martie 2023. Concurenții au făcut dezvăluiri intime. Doamna Loredana s-a enervat

Ei trebuiau să-și expună un secret intim, care putea fi verificat, însă au ajuns să dea detalii despre viața lor sexuală.

Vlad a povestit că o clientă a văzut, din greșeală, un clip intim în care apărea cu fosta iubită. Cătălina a dezvăluit că, la vârsta de 17 ani, a fugit de acasă, la fostul iubit.

Daiana și Dani, mărturisiri greu de difuzat la TV

Mărturisirile făcute de Dani și Daiana sunt greu de reprodus. Fata a rememorat un episod din relația toxică: ”Ajungeam să ne batem, să dăm unul în altul. I-am dat o sticlă în cap”.

Dani: ”Fata aceea era un pic mai neconformistă. Ea accepta și orice îi venea în cap. La final, eu când am terminat, ea a zis să... Am tras mașina pe marginea drumului, ne-am spălat cu cola.”

Daiana a plusat. A spus că avea 15 ani și a întreținut relații intime în aceeași mașină cu un alt cuplu. O pereche în partea din față a mașinii, a doua pereche în partea din spate. Atunci fata își și pierdea virginitatea.

Și Dani a făcut noi dezvăluiri, așa că a povestit că a făcut schimb de partenere.

”Nu se gândește că are familie. E doar el și atât”, a zis doamna Loredana, foarte nervoasă. ”Astea sunt totuși fetișuri. Nu le spui pe postul național de televiziune pentru că vrei să câștigi 2 minute”, a mai adăugat ea.

Ce au povestit Mihai și Hatice

Mihai inista ca el șI Hatice să fie foarte sinceri. ”E un moment intim pe care nu-l știe nimeni. Doar eu și persoana cu care s-a întâmplat. Fată, nu băiat. A fost și un moment penibil. Nu cred că sunt singurul căruia i s-a întâmplat”, a zis Mihai.

Hatice a povestit că a vrut să se omoare. ”Acum 4 ani aveam un concurs la Brașov. Am fost cu o fată, mi-a făcut un cadou. A vrut să se uite la mine când sunt cu alta. A venit acea femeie și când a venit, nu puteam. Efectiv nu mi se...”, a zis Mihai.

”Foloseam jucării și le-am folosit și cu fostul.”, a povestit și Hatice. Mihai a vrut să știe dacă fata le are acasă și a asigurat-o că vor mai cumpăra.

Ce au dezvăluit Sabrina și Dima

Sabrina a intrat direct în capitolul mărturisilor care nu i-au picat bine lui Dima: ”Fosta mea relație... Ți-am povestit că m-a înșelat și a rămas cu tipa aia. Ne-am despărțit în decembrie, era cu tipa aia și noi ne-am mai văzut în februarie. Nu a fost nimic așa...”.

Dima nu a înțeles de ce Sabrina a intervenit în relația fostului iubit: ”A înșelat-o pe ea cu tine. Traducerea... Nu te judec. E inacceptabil”.

În urma discuției, Sabrina a crezut că Dima și-a schimbat total părerea despre ea. El nu a negat și a vrut să știe dacă vreun prieten comun de al lor îl știe pe acel fost iubit.

Dima a povestit că a avut o relație cu o femeie mai în vârstă: ”Ne-am întâlnit întâmplător, club. De acolo au degenerat niște lucruri. Cât a stat în România, am petrecut clipe frumoase împreună. Româncă, mai venea în Timișoara. Cu 14 ani mai mare. Are 40 acum.”

Irina se teme că nu poate avea copii

Irina a povestit că în timpul unui act sexual, partenerul a întrebat-o dacă își dorește un copil și ea a înțeles altceva, așa că a răspuns afirmativ. ”Ne-am certat, ne-am despărțit. Am băut pastila la 18 ani. Ginecologul mi-a spus că eu nu pot să am copii. Deja mă programasem și la alt ginecolog. Mi-a zis că nu e cazul și că nu e nimic grav.”, a explicat ea.

Ea a mărturisit că frica ei cea mai mare este că nu poate avea copii. Alex a dezvăluit că în 5 ore a reușit să facă o femeie să se dezbrace prin video call arătând o parte intimă.

Andrei și Simona, mărturirisi despre fostele relații

Simona: ”Relația mea cu tipul ăla, nu știu dacă a durat mult sau puțin, doar că noi ne înțelegeam super bine. La un moment dat a fost o supărare, o discuție și am decis ca 2-3 zile să stăm așa mai... o mică pauză. Eu am ieșit pe afară cu sora mea și o fostă prietenă de a ei. Am zis să dăm o tură cu mașina, am văzut mașina tipului ăluia, i-am zis surorii să se întoarcă și să parcheze. A fost un mare scandal. I-am zis cu cine ești, ce faci aici. Am văzut-o, nu era de parcă sunt oarbă. O ținea în brațe.”

Fata i-a cerut telefonul, i-a zis câteva lucruri neplăcute și a plecat. Andrei i-a povestit un episod cu o tânără pe care a cunoscut-o în club: ”Aveam vreo 21 de ani. Tipa aia a zis să mergem la ea acasă. Am urcat, dar ea nu stătea singură. Era un apartament cu o cameră și mai stătea cu o colegă. M-am băgat și am dormit cu amândouă”.

Andrei a povestit că era internat și spitalul era lângă locul unde stătea fosta iubită. Mergea la ea și chiar în timpul actului sexual îl luau durerile și se întorcea la unitatea medicală.

