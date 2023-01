Mireasa sezon 7, 23 ianuarie 2023. Andrei a plâns isteric în baie după ce băieții l-au acuzat că se victimizează

Andrei a fost încolțit de băieți, care susțin că el se victimizează pentru că, potrivit spuselor lui de la hotel, acest tip de comportament are ”lipici” la public.

Bogdan susține că Andrei ar fi spus că va încerca să aducă în discuție trecutul său dureros pentru a atrage simpatia telespectatorilor: ”Mi-ai spus că o să mizezi mult pe asta”. Acest lucru s-ar fi întâmplat la cazare, cu puțin timp înainte să vină în casa Mireasa sezon 7.

Andrei a plâns isteric în baie după ce băieții l-au acuzat că se victimizează

Mai târziu, după acuzele primite, Andrei s-a retras în baie și a plâns isteric. Dima a mers după el să-l liniștească, iar băiatul a spus că vrea ca ceilalți să învețe ceva din povestea lui.

A doua zi, Andrei convoca o discuție cu băieții. El i-a încurajat pe Alex și Bogdan să meargă până în pânzele albe pentru a demonstra că el minte. Ba mai mult, a recunoscut cele spuse de Bogdan și l-a întrebat dacă s-a gândit cumva că-l pune la încercare pentru a afla dacă poate avea încredere în el.

Câteva momente mai târziu, Andrei a afirmat că nu a venit să se victimizeze și că oamenii îl apreciază pentru ce e, nu pentru ce face la Mireasa. ”Dacă aveți puțin respect, ascultați până la capăt”, a afirmat el.

În emisia live din 23 ianuarie 2023, Alex a spus că Andrei se victimiza la fiecare coleg din show-ul matrimonial. ”Până atunci eu nu am simțit că se victimizează. Nu când a fost anunțat băiatul săptămânii, ci de dinainte.”, a explicat Alex.

”Am încercat să mă integrez... (...) Nu am pățit asta în viața mea. Nu am mai putut. Toată lumea vorbea, nu puteam să intervin.”, a zis Andrei despre criza din baie.

Despre discuția la care face referire Bogdan, Andrei recunoaște că a adus în discuție faptul că povestea sa poate sensibiliza publicul, însă precizează că Bogdan a înțeles greșit.

”A fost o discuție. Am zis că eu am o poveste, că vreau să o transmit.”, a afirmat Andrei. El a povestit că a făcut cumpărături și mai târziu a purtat o discuție cu Bogdan. ”Mi-a zis că mi-a aruncat o pastilă să vadă dacă are încredere în mine”, a susținut Bogdan.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.