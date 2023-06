Mireasa sezon 7, 23 iunie 2023. Irina, gest neașteptat față de Cătălina, în contextul „războiului” ei cu Maria

Irina a spus cuvinte grele la adresa Mariei, iar Simona Gherghe a mustrat-o în emisia live de Mireasa de pe 23 iunie 2023.

Iirna, gest neașteptat față de Cătălina, în contextul „războiului” ei cu Maria | Antena 1

După un tir de replici acide, Irina a izbucnit în plâns, cu un sentiment de repulsie față de Maria. Anemona și Hatice au ascultat-o, iar la un moment dat a venit și Cătălina să o întrebe cum se simte, dat Irina a gonit-o pe logodnica lui Vlad, considerând că ar fi de partea Mariei.

„Nu mă las afectată. Pur și simplu nu mai vreau să aud, să văd. Am empatizat cu o vacă. Sunt o proastă. Dacă nu mă apropiam din prima, așa cum am simțit, era totul ok. Mă zgârie pe creier vocea asta. Ori o calc în picioare, ori mă duc la balamuc. Îmi pare rău că eu am permis”, a spus Irina.

„Tu du-te și vorbește cu Maria. Te uiți la mine de parcă fac eu ceva greșit”, i-a spus Irina Cătălinei.

„Tu te auzi? De ce mă bagi pe mine la mijloc? N-am voie să vorbesc? Vorbesc cu toată lumea din casă. Nu mă privește situația asta!”, a spus Cătălina.

În emisia live de Mireasa de pe 23 iunie 2023 prezentatoarea Mireasa i-a atras atenția Irinei asupra jignirilor.

„Măi Irina, nu spuneai tu în live că tu nu zici, tu nu vorbești? Cine întreține acest scandal? Vezi că sunt niște jigniri aici. Eu cred că e ceva personal. Ai ajuns să te superi pe Cătălina care nu s-a certat cu nimeni”, a spus Simona Gherghe în emisia live de Mireasa de pe 23 iunie 2023.

Cum a reacționat Maria după ce a văzut imaignile cu Irina

„Și sunt și niște amenințări! Cum adică mă calcă în picioare? N-am zis că eu calc pe cineva în picioare. Nu am amenințat niciodată pe cineva”, a spus Maria.

„Ieri am avut și eu o criză. Față de Cătălina mi-am cerut scuze, că nu are nicio vină. Am spus că singurul lucru de care îmi pare rău este că eu am simțit la început niște chestii și am încercat să empatizez cu ea și să o văd diferit. După logodnă eu am zis o părere și Maria a ajuns să arunce cu mai multe răutăți”, a spus Irina.

„Nu înțeleg ce am făcut și ce îți datorez”, a spus Maria.

Maria a emis o nouă teorie despre supărările Irinei

„O să șochez pe toată lumea! Ce mi-a trecut prin minte… Nici eu nu ști cum mi-a venit teoria asta. Fata asta mi-a zis așa: Dacă eu aș fi fost bărbat, ea ar fi putut să formeze o relație cu mine. Buba s-a format când eu m-am apropiat de Antonio. Dacă tu spui că nu-l placi pe Antonio, mă faci să mă gândesc că tu mă placi pe mine. Nu înțeleg. La ce te așteptai? Să rămân singură!

„În cadă m-a chemat ea! Maria, liniștește-te! Dormi noaptea, nu mai face teorii”, a spus Irina.

„Antonio, ești pentru premiu și o să spun în continuare!”, a mai spus Irina.

