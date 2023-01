Mireasa sezon 7, 24 ianuarie 2023. Episodul care a făcut-o pe Simona Gherghe să-i spună lui Bogdan ”Ai greșit emisiunea”

Andrei și-a pierdut ecusonul și unii dintre băieți l-au ajutat să-l caute. În acest timp, a pornit o discuție care urma să se transforme într-o ceartă în toată regula.

În timp ce Roberto îi lua apărarea lui Andrei, Bogdan a adus câteva jigniri la adresa celor care își pierd lucrurile.

Curând, tonul a fost ridicat și Cătălina, fata de care Roberto s-a arătat interesat, a fost adusă în discuție.

”Nu te lua la d-astea cu mine că știu multe... sau o ia Cătălina”, ar fi spus Bogdan la nervi.

Roberto și Bogdan, replici dure din cauza unui ecuson

După ce Cătălina a fost adusă în discuție, Roberto s-a enervat și mai tare. El le-a mărturisit colegilor de competiție că ar fi reacționat mai neplăcut dacă ar fi avut o relație cu fata de la Mireasa sezon 7.

În ediția live din 24 ianuarie 2024, Bogdan a ținut să puncteze că a făcut doar niște glume la care au râs cu toții. Dima a intervenit și l-a rugat să nu mai vorbească la general, că nu era cazul.

Mai târziu, Simona Gherghe i-a atras atenția asupra limbajului folosit, iar Bogdan a fost deranjat de acest lucru.

”Eu cred că ai greșit emisiunea. Nu cred, sunt sigură. Nu am catalogat pe nimeni nicicum. Te crezi oaia neagră... dacă tu te crezi”, i-a zis Simona Gherghe.

”Doar eu am greșit? Dacă așa se consideră, așa e. Sunt foarte calm, exagerat de calm. Ăsta sunt, așa sunt.”, a afirmat Bogdan după ce Simona Gherghe i-a atras atenția asupra faptului că jignește foarte mult.

Mai multe replici puteți urmări în materialul video de mai sus.

Cine este Bogdan de la Mireasa sezon 7

Bogdan Ene de la Mireasa sezon 7 vine din Galați, are 24 de ani și se consideră foarte sociabil. Bogdan are 5 frați mai mari și o soră înfiată, mai mică. El a rămas singurul neînsurat.

Adolescența a debutat pentru Bogdan cu un incident nefericit. „În clasa a opta un consătean a dat cu bicicleta peste mine, piciorul meu a fost rupt de tot. Un an de zile am stat în pat și nu am mai putut continua la liceu. Am renunțat definitiv și m-am gândit ca după ce ies din această emisiune să mă înscriu la liceu”. La 17 ani m-am angajat ca picol. Am evoluat ca ospătar. Am fost și câteva luni junior bucătar, apoi am fost și șef de sală”, a povestit Bogdan.