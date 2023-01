Mireasa sezon 7. Sora Cătălinei, dialog cu Roberto. Cum a răspuns el la întrebările incomode

Alexandra, sora Cătălinei, și prietena fetei au intervenit telefonic în ediția Mireasa Capriciile Iubirii din 23 ianuarie 2023 de la Antena Stars. Ele au spus că fosta iubită din Germania le-a mărturisit că și ea l-a întreținut pe Roberto, lucru pe care concurentul de la Mireasa sezon 7 îl neagă.

Sora Cătălinei, dialog cu Roberto. Cum a răspuns el la întrebările incomode

”Ne-a plăcut foarte mult de Roberto, dar nu știm ce să mai credem. Sunt foarte multe dovezi, conversații între el și fosta, adică mama copilului. Ne-a trimis fosta din Germania aceleași conversații în care spune despre el că l-au reținut sau ceva de genul. Cel mai importante sunt conversațiile dintre fosta lui Roberto și mama lui Roberto, în care mama lui Roberto îl denigrează foarte mult: că e un întreținut, că nu avea bani de nimic.

Încă o chestie, bunica... am prins discuția despre fata din Germania. A mințit acolo. Noi avem printuri de la fata asta din Germania, unde ne dovedește că nu e ceea ce spune bunica. Ai stat la ea, ea te-a întreținut, te-a ajutat cu un loc de muncă, iar tu minți.”, au spus Alexandra și prietena Cătălinei.

Roberto a recunoscut că a fost ajutat de fosta iubită din Germania cu un loc de muncă: ”Da, eu când am venit din România în Germania, prima oară m-am dus la tata, nu aveam unde să stau. M-a luat tata la el și fata asta, știind germană, m-a ajutat cu actele și mi-a găsit un loc de muncă. Dar după ce am terminat relația aia și la locul de muncă, eu am plecat din Germania. M-am dus înapoi la mama, în Olanda”.

Acesta neagă că a fost întreținut de iubita din Germania, care spune că avea 17 ani și era la liceu.