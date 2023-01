Mireasa sezon 7, 24 ianuarie 2023. Povestea de viață a lui Hatice. Ce mare durere are concurenta

„Eu cu tatăl meu nu păstrăm legătura. Nu am știut nimic 20 de ani de el, l-am găsit pe Facebook. OK, te-ai despărțit de mama, dar ai un copil. Eu nu-mi găseam vina. E persoana care a lipsit și m-a marcat în relația mea cu o persoană de sex masculin. M-a marcat mult. El plecase și am început să strig tati și am fugit la el.

Tata inițial a luat-o la pachet, dar după ce m-am născut făcea mult diferențe. Oarecum chestia asta pentru o mamă e foarte dureroasă. Pentru tot ce mi se întâmpla era vinovată mama. La 15 ani am fugit de acasă. În sinea mea chiar o iubeam, chiar dacă îi dădeam anumite vine, deși nu avea. În mintea mea de copil, mama era vinovată de tot. Neavând răspunsuri... Nu mi-a lipsit o haină, dar lipsea el. Din cauză că nu am avut tatăl lângă mine nu am acceptat să fiu bătută, umilită. Nu am văzut așa ceva în familie.”, a zis Hatice.

Citește și: Mireasa sezon 7. Sora Cătălinei, dialog cu Roberto. Cum a răspuns el la întrebările incomode

Povestea de viață a lui Hatice. Ce trecut amoros are

În relația ei cea mai lungă a avut însă parte de violență: ”M-a bătut grav. Adică pumni, după care am plecat. Mama nu știe exact pumni, picioare. Am evitat să-i spun, să nu o doară pe ea. La mine era o durere fizică, la ea cred că era și o durere mai mare. Poate de 10 ori.”

Prima relație a avut-o la 16 ani, cu un bărbat care avea deja trei copii. A urmat o relație cu un albanez, care spunea că venise pentru studii în România. Ulterior, a aflat că fura și a intrat în închisoare.

”Nu am avut niciodată o idee despre cum e bărbatul perfect. Vreau să-mi demonsteze prin fapte că mă iubește, mă înțelege. Vreau să fie înalt, cu barbă, ochii albaștri.”, a afirmat Hatice.

Citește și: Mireasa sezon 7. Ce s-ar fi întâmplat între Denisa și Alexandru, pe atunci soțul Andreei, în seara Finalei sezonului 2

În emisia live din 24 ianurie 2023, Hatice a afirmat că nu l-a iertat pe tata și nici nu i-a permis să intre în viața ei, cu toate că pare să-și dorească asta.

”O poveste destul de emoționantă. Eu pot să o înțeleg, și la mine lipsa tatălui s-a simțit.”, a zis Alex. Vlad crede că Hatice este dură pentru că a afectat-o lipsa tatălui. ”Pare o fire impulsivă, dar e foarte sufletistă”, a afirmat și Andrei.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.