Mireasa sezon 7, 30 ianuarie 2023. Irina a spus că s-a simțit sufocată de Andrei la petrecere. Ce i-a reproșat tânăra băiatului

Irina a avut discuții cu mai mulți concurenți în timpul petrecerii, mărturisindu-le că a simțit că Andrei se victimizează, povestindu-și trecutul. Totodată, Irina a declarat că simte că Andrei nu-i pune întrebări despre ea, nedemonstrând că vrea să o cunoască.

„Mi se pare că face niște chestii pe care și le-a impus. Nu-mi place că e slab emoțional. Nu simt nimic pentru el”, a spus Irina.

„În ce mod mă descoperi? Ai venit să stai aici. Eu chiar mă simt că te-am forțat inițial că vrei să mă cunoști pe mine și acum te ții de cuvânt. Eu sunt sinceră cu tine. Acum nu simt că vreau să te sărut”, i-a spus Irina lui Andrei.

„Ești un băiat foarte bun, dar trebuie să ieși din rolul de victimă”, i-a mai spus Irina lui Andrei.

„N-o să mă atragă niciodată un bărbat mai slab emoțional decât mine”, i-a spus Irina lui Alex.

Irina, după prima petrecere din sezonul 7 Mireasa: „Andrei chiar nu e pentru mine”

„M-am simțit un pic sufocată. Nu mai puteam să respir la un moment dat. Ce înseamnă asta? Privește-mă doar pe mine? Am simțit că se fac niște lucruri doar pentru că așa trebuie. Orice discuție a mea cu Andrei a fost despre copilăria lui. El nu mi-a pus nicio întrebare. Nu a vrut să mă cunoască! Ai găsit niște urechi libere?”, a spus Irina în emisia live de Mireasa de pe 30 ianuarie 2023.

„Andrei chiar nu e pentru mine”, a mai spus Irina, într-un dialog cu Cătălina.

La petrecere Irina și Andrei au dansat împreună, însă și Bogdan a luat-o pe fată la dans: „Dansul Irinei cu Bogdan m-a lăsat mască”, a spus Vlad.

„Eu am zis: În momentul în care n-o să mai simt, n-o să mai fac. Nu fac niște lucruri doar pentru că am zis.

Vorbind despre task-ul alinierii de vineri, când Irina s-a așezat în spatele lui Andrei, fata a spus:

„Acum m-aș pune în spatele lui Bogdan”.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povesti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.