Mireasa sezon 7. Irina povestește că a fost la un pas să fie abuzată sexual când avea 14 ani. Cum s-a întâmplat totul

Irina a povestit un moment care a marcat-o. Avea 14 ani când a fost la un pas să fie abuzată de un bărbat, într-o pădure.

Ce i s-a întâmplat Irinei

”Eram foarte mică. Eu nu am avut niciun partener sexual atunci. Cu prietenii noștri, în vale, era așa o pădure, noi voiam să contruim. 14-15 ani aveam. Nici nu aveam telefon mobil atunci și m-au sunat pe telefonul fix, gen hai ieși afară cu noi. Am zis că vin. Am ieșit peste vreo două ore. Mi-au zis ”dacă noi nu o să fim acolo, înseamnă că suntem mai în vale, în pădure”. Avem o bluziță roz și eram într-o pereche de pantaloni negri. În pădure, trebuia să cobor și eu m-am uitat, mi s-a părut că iese ceva și am coborât acolo.

Citește și: Mireasa sezon 7. Ce spune familia lui Bogdan despre comportamentul pentru care fetele l-au taxat și l-au propus spre eliminare

Am vrut să urc înapoi și în fața mea era un bărbat. A pus așa mâna pe față și mi s-a părut că e unul dintre băieții pe care îi cunosc. Chiar i-am spus și numele și l-am întrebat unde sunt toți. M-a întrebat în limba rusă dacă nu știu cum să ajung. Mai în vale era un iaz. M-am speriat și am vrut repede să urc, am zis nu știu și am vrut repede să urc. Am reușit să fac doi pași, el m-a apucat de gât și m-a tras în spate, înapoi.

A zis ”dă bluza jos” și mă trăgea spre copaci, spre tufiș. Și eu făceam nu, nu puteam să respir. La un moment dat, mi-am pierdut cunoștința pentru că mă strângea de gât tare. Când mi-am revenit, el tot mă ținea de gât și-mi spunea să-mi revin. Îmi zice ”dă-ți bluza jos, îți spun ultima oară”. Ziceam ”nu” și el mă întreabă ”tu niciodată nu ai avut niciun partener” și eu am zis ”da”. Tot în limba rusă vorbea ”ce prost sunt, ce am făcut” și mi-a dat drumul. Mi-a zis că dacă mă întorc, nu mai scap”, a zis Irina.

După acest moment, bărbatul s-a satisfacut singur și Irina a rămas blocată. Timp de 5 minute, spune ea, a stat să-și revină și apoi s-a întâlnit cu prietenii ei.

Mai târziu, fata a refuzat să-i povestească mamei sale și când a aflat a dus-o la medic. Ea crede că s-ar fi sinucis dacă bărbatul o viola.

Cine este Irina de la Mireasa sezon 7

Irina vine din Republica Moldova cu gândul să-și găsească sufletul pereche. ”Greu mi-am luat inima în dinți, de anul trecut mă porneam. Nu știu de ce m-am hotărât așa greu.”, a zis fata, care spune că și-a dorit o schimbare.

Irina are 27 de ani, e din Chișinău și a venit la Mireasa pentru a găsi ”un bărbat echilibrat”.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povesti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.