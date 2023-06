Mireasa sezon 7. Antonio a primit răspuns de la mama sa după ce i-a trimis un mesaj prin intermediul AntenaPLAY

După ce au vorbit la telefon, Antonio i-a transmis mamei un mesaj prin intermediul AntenaPLAY. Iată ce i-a spus aceasta.

Antonio e îngrijorat că stările acestea negative nu îi fac bine mamei sale. El a refuzat să dezvăluie motivul, dând de înțeles că este vorba despre un secret al familiei.

”Voiam doar să-ți spun că nu-mi place și nu mă simt deloc bine după ce am vorbit. Eu știind că o să stau cu gândul că tu ești așa, tot ce am discutat pe mine mă chinuie foarte tare aici și mă simt foarte neputincios. Mă face să-mi doresc să plec acum și îmi fac numai gânduri de genul ăsta, să nu mă mai intereseze nimic.

Mă simt bine acum, de când sunt cu Maria, de când suntem din nou împreună chiar mă simt bine și vreau să te rog să mă înțelegi și pe mine. Am fost cu atâtea fete, crede-mă că sunt capabil să-mi dau seama dacă cineva este pentru mine sau nu este pentru mine sau dacă cineva o să-mi facă rău pe viitor. Orice aș alege în viața asta, mereu o să existe riscuri”, i-a transmis Antonio mamei sale.

În casă, Daiana îl întreba pe Antonio dacă a vorbit cu mama lui. ”Ți-a zis că nu te primește acasă? Ți-a spus alte lucruri mai dureroase”, a vrut să știe Daiana. ”Da”, a venit răspunsul lui Antonio. ”Și te-au durut?”, a mai întrebat fata. Antonio a confirmat. ”Unde?”, a insistat Daiana. ”În suflet”, a răspuns iubitul Mariei.

”Nu-mi vine să cred. Ea nu s-a implicat niciodată să-mi spună că e bine sau nu. Mereu mi-a zis dacă vreau eu e ok. După trei luni, dacă durează relația, prezint fetele.”, le-a zis Antonio, vizibil afectat.

Băiatul a spus că e pus într-o postură neplăcută pentru că se gândește că totul o afectează pe mama lui și nu dorește să o știe tristă.

Mama lui Antonio i-a trimis un mesaj

”Mama ta a trimis un mesaj pe telefonul producției, știind că dacă trimite o scrisoare durează. E confirmat de colegii mei că e trimis de pe telefonul mamei tale. Vrei să ți-l citesc? ”Mesaj pentru Antonio: Dragul meu, îmi pare rău că ți-am trimis o așa stare. Nu asta a fost intenția mea. Dacă tu nu ești bine, nici eu nu sunt și se pare că și invers.

Am simțit nevoia să spun ceea ce simt, să mă ”descarc”. O să fac în așa fel să mă detașez. Îmi spui că ești bine și asta este ceea ce contează cel mai mult pentru mine ca mamă. Am avut și o să am întotdeauna încredere în tine. Toate alagerile pe care le-ai făcut ți-au aparținut în totalitate și așa va fi și de aici înainte. Niciodată nu m-aș coborâ la a te manipula sentimental. Am vrut să cunoști și părerea mea.

Dacă sunt sau nu de acord, asta este cu totul altceva. Țin să precizez că nu am fost și nu sunt influențată de nimeni și de nimic. Vom discuta și îți voi spune tot ceea ce nu mi-a plăcut și încă nu-mi place. Vreau să iei deciziile cele mai bune pentru tine. Te iubesc”, a zis Paula Chirilă.

