Mireasa sezon 7. Ce a apărut pe contul Giuliei după eliminare. Mesajul postat de aceasta

Giulia a fost eliminată de la Mireasa sezon 7 la dorința publicului. Tânăra a fost în cursă cu Irina, Zain și Antonio și a avut cele mai multe voturi.

Când Simona Gherghe a anunțat decizia telespectatorilor, Giulia s-a ridicat de pe canapea și a plecat plângând.

S-a schimbat și a început să-și facă bagajele pentru a părăsi competiția. După ce a intrat în posesia telefonului mobil, ea a început să răspundă mesajelor primite pe Instagram și a postat apoi unul de mulțumire pentru cei care i-au scris și au susținut-o.

Mesajul Giuliei după ce a fost eliminată de la Mireasa sezon 7

Pe contul de Instagram al Giuliei a apărut un mesaj prin care mulțumea susținătorilor, fără să facă vreo mențiune despre vreun concurent din casa Mireasa sezon 7.

”Bună, dragii mei!! Vteau să încep prin a vă mulțumi celor care ați fost alături de mine pe tot parcursul meu în emisiunea Mireasa. Am primit multe mesaje din partea voastră. Unora nu am apucat să vă răspund, dar am să fac posibilul să vă răspund. Experiența Mireasa pentru mine a fost una frumoasă, tot ceea ce s-a întâmplat acum recent în emisiune cu mine, am făcut doar ceea ce am simți și cine a fost lângă mine și a văzut și-au dat seama de mine și de ceea ce sutn eu. Nu sunt perfectă și nici nu vreau să fiu plăcută de toată lumea!! Eu vă mulțumesc din suflet și vă îmbrățișez cu drag și să fiți în continuare alături de mine!! Vă pup”, a scris Giulia.

Cu ce se ocupă Giulia

„Am 24 de ani. Sunt o persoană calmă, curajoasă și hotărâtă. Îmi doresc un bărbat matur, cu simțul umorului, hotărât și sincer. Fizic să fie înalt, cu barbă. Eu lucrez în vânzări și pe partea de beauty, gene fir cu fir”, a spus Giulia.